Хотят отобрать всё? Дума разрешила арестовывать имущество релокантов

Государственная Дума приняла закон, разрешающий арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата, выступивших против и воздержавшихся не было. С 1 сентября 2026 года граждане России, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться возможности распоряжаться этим имуществом, например, из-за поста в соцсетях.

Этот закон активно комментируют. Одни опасаются, что теперь всех релокантов лишат их имущества оставшегося в России, и нужно срочно что-то предпринимать, чтобы успеть до 1 сентября припрятать свои вещи, а кто-то видит в законодательных изменениях в первую очередь политический сигнал.

Например, адвокат Николай Полозов у себя в Facebook, реагируя на этот законопроект, написал: "Российское государство окончательно оформляет новую модель собственности: имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму…По сути, Кремль говорит эмиграции: вы можете уехать из России, но ваша квартира, счета, бизнес и имущество остаются у нас в заложниках".

О том, как относиться к этим законодательным новеллам, кого коснутся изменения и стоит ли их опасаться юрист правозащитного проекта Первый отдел Максим Оленичев рассказал в интервью программе "Человек имеет право".

