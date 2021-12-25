Христиане отметили Рождество по григорианскому календарю

В ночь с 24 на 25 декабря большинство западных христианских церквей отметили наступление Рождества по григорианскому календарю.

Самое торжественное богослужение состоялось в католическом соборе Святого Петра в Ватикане. Рождественскую мессу там отслужил лично папа римский Франциск. Как и в 2020 году, из-за пандемии коронавируса в канонический порядок праздника были внесены изменения, пишет "Голос Америки". Хотя в собор было допущено в 10 раз больше прихожан, чем в прошлом году – две тысячи вместо двухсот – это примерно в 10 раз меньше максимальной заполняемости базилики святого Петра, которая способна вместить до 20 тысяч верующих.

Учитывая физическое состояние 85-летнего понтифика, месса, которая обычно начинается ровно в полночь, была перенесена на 19:30.

В своем обращении к пастве Франциск обратил внимание на умение видеть проявление бога не в грандиозных, а в малых вещах. Неслучайно Иисус родился в бедной семье, в которой для него не оказалось даже колыбели и младенца положили в ясли, сказал папа.

Все присутствующие в соборе, кроме понтифика, были масках. Источник Assocoated Press сообщили, что Франциск получил бустерную дозу прививки от коронавируса. А в самом Ватикане 23 декабря издан указ об обязательной вакцинации всех жителей и персонала Святого Престола.

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