Художника Григория Мумрикова отпустили из СИЗО

Художника и музыканта Григория Мумрикова, обвиняемого в подготовке несостоявшейся антивоенной акции, выпустили из СИЗО в Москве. Суд постановил изменить ему меру пресечения на домашний арест. Обвинения с Мумрикова не сняты, ему по-прежнему вменяется статья "Хулиганство", по которой ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Мумриков вместе с другим обвиняемым - фотографом Данилой Ткаченко - собирались во время Парада Победы 9 мая на Красной площади пустить дым желтого и синего цветов - цветов флага Украины. Для этого они якобы должны были установить дымовые шашки в кондиционерах. Музыкант свою вину не признаёт и заявляет, что участвовать в акции не собирался, и даже не знал о ней.

Данила Ткаченко ранее подтверждал, что действительно планировал подобную акцию, но ее, по его словам, пресекли сотрудники ФСБ. Ткаченко покинул Россию.

Мумриков был задержан неизвестными в гражданской одежде 10 мая, когда он ехал с работы. Ехавшие вместе с ним друзья сообщили, что музыканта несколько раз ударили, положили лицом в землю и приставили к голове пистолет. После этого приехала полиция и забрала Мумрикова и его друзей в отдел. В СИЗО Мумриков провел почти три месяца.

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