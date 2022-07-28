Суд предъявил обвинение музыканту из-за несостоявшейся акции 9 мая

Суд в Москве предъявил окончательное обвинение музыканту Григорию Мумрикову. Ему вменяется покушение на хулиганство, совершенное группой лиц, из-за несостоявшейся антивоенной акции 9 мая. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката музыканта Светлану Сидоркину.

По версии следствия, Мумриков и фотограф Данила Ткаченко собирались во время Парада Победы в на Красной площади пустить дым желтого и синего цветов - цветов флага Украины. Для этого они якобы должны были установить дымовые шашки в кондиционерах. Музыкант свою вину не признаёт.

Мумриков был задержан неизвестными в гражданской одежде 10 мая, когда он ехал с работы. Ехавшие вместе с ним друзья сообщили, что музыканта несколько раз ударили, положили лицом в землю и приставили к голове пистолет. После этого приехала полиция и забрала Мумрикова и его друзей в отдел.

Уголовное дело возбуждено в отношении художника и фотографа Данилы Ткаченко. Он покинул Россию. По словам Ткаченко, у его друзей и родных прошли обыски. Он утверждает, что действительно собирался провести антивоенную акцию с дымовыми шашками. "Мной заранее были куплены 140 синих и желтых дымовых шашек, которые, встроив в кондиционеры, я установил за окнами апартаментов недалеко от Кремля. Запуск планировалось провести дистанционно, но акцию пресекли сотрудники ФСБ" - пишет Ткаченко.