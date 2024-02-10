Художнику Василию Слонову дали домашний арест из-за неваляшки

Суд в Красноярске отправил местного художника Василия Слонова под домашний арест из-за неваляшки, расписанной тюремными татуировками. Об этом сообщает красноярский портал NGS24.

Под домашним арестом Слонов будет находиться как минимум до 7 апреля. Против художника возбуждено уголовное дело по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала фотография неваляшки с "блатной символикой" во "ВКонтакте", писал NGS24 со ссылкой на источник.

По административной статье о демонстрации экстремистской символики на неваляшке Слонова оштрафовали в октябре 2023 года. При этом художник фотографию так и не удалил.

Слонова задержали вчера, 9 февраля, в аэропорту при попытке вылететь в Казахстан. Накануне в квартире и мастерской художника провели обыск – изъяли все ноутбуки, компьютер и телефон, сообщила его жена.

Это не единственная арт-матрёшка в творчестве Слонова. В 2021 году художник создал из железных прутьев матрёшку-клетку. Тогда он отмечал, что матрёшка всегда была "глобальным символом России", пишет Сибирь.Реалии.

Также Слонов известен своей "ватной серией". В 2019 году он создал ватные пазлы с изображением президента России Владимира Путина, а на день рождения отправил ему посылку с изображением медведя в ватнике. Ранее он создал коллекцию ватных медведей в различных социальных ролях.

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