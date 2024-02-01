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В Москве задержали пенсионера за куртку "Россия без Путина"

Слоган на протесте в 2017 году
Слоган на протесте в 2017 году

Вчера, 31 января, в Москве задержали пенсионера Владимира Гладышева за куртку с надписью "Россия без Путина". Об этом узнала Astra.

На 76-летнего москвича составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации. Полицейские сочли, что надпись является атрибутикой сторонников оппозиционера Алексея Навального. Его штабы и Фонд борьбы с коррупцией российские власти считают экстремистскими.

Сегодня днём в полиции сообщили, что Гладышева увезли в суд, пишет Astra. Решение пока не опубликовано. По вменяемой пенсионеру статье грозит штраф до 2,5 тысяч рублей с конфискацией куртки.

В декабре 2023 года команда Навального развесила в российских городах билборды с QR-кодами, ведущими на сайт её предвыборной кампании "Россия без Путина". После этого в Москве запретили размещать баннеры с QR-кодами.

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