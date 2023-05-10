В Москве студента арестовали на 5 суток за обложку книги о нацизме

В Москве на пять суток арестовали студента-историка, который читал в метро книгу воспоминаний офицера СС. Пассажиры обратили внимание на фотографию офицера в нацистской форме на обложке и вызвали полицию. Студента обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики.

Как сообщает канал "Осторожно, новости", третьекурсник Московского государственного областного Университета Владимир П. читал книгу Петера Ноймана "Чёрный марш". В книге рассказывается о службе в СС во время Второй мировой войны. На обложке чёрно-белая фотография офицера в эсэсовской форме. Эмблема СС на каске офицера не зацензурирована.

Сам Владимир заявил в суде, что не разделяет идей нацизма, а книгу читал как исторический источник. Тем не менее суд назначил ему пять суток административного ареста, а книгу постановил уничтожить.