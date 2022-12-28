Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Художницу оштрафовали на ₽600 тыс. по делу об оправдании терроризма

Ирина Быстрова

Художницу из Петрозаводска Ирину Быстрову, которая была обвиняемой по статьям об оправдании терроризма и распространении фейков об армии России, приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "From Karelia with freedom".

Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд. Процесс был закрытым. Быстрова может выплатить штраф с рассрочкой в пять лет.

Обыски у Ирины Быстровой прошли в марте 2022 года. Тогда стало известно о возбуждении в отношении неё уголовных дел о фейках про армию и оправдании терроризма. Официальной информации о том, почему были возбуждены дела, не было. Ирина Быстрова не могла общаться с журналистами, так как ей назначили в качестве меры пресечения запрет определенных действий, в числе которых было взаимодействие со СМИ.

По данным источников Север.Реалии, поводом для возбуждения дел стали два поста Быстровой в соцсетях. В одном из них была фотография Путина, объятого пламенем, с пожеланием гореть в аду. Во втором было написано о несправедливости войны с Украиной, призывы прекратить её и обратить оружие "против шайки, засевшей в Кремле". В качестве иллюстрации Быстрова опубликовала снимки и видео из Мариупольской больницы, где под обстрелами погибли и были покалечены украинские дети. Вероятно, слова об "обращении оружия" следствие и считает призывами к терроризму. Помимо меры пресечения, суд назначал Быстровой психиатрическую экспертизу.

  • После начала российского военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок.
  • По данным на 22 декабря, в России было возбуждено 180 уголовных дел о фейках про российскую армию. По таким делам обвиняется 146 человек, 21 дело возбуждено за публикации, размещенные за пределами России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG