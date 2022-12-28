Художницу оштрафовали на ₽600 тыс. по делу об оправдании терроризма

Художницу из Петрозаводска Ирину Быстрову, которая была обвиняемой по статьям об оправдании терроризма и распространении фейков об армии России, приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "From Karelia with freedom".

Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд. Процесс был закрытым. Быстрова может выплатить штраф с рассрочкой в пять лет.

Обыски у Ирины Быстровой прошли в марте 2022 года. Тогда стало известно о возбуждении в отношении неё уголовных дел о фейках про армию и оправдании терроризма. Официальной информации о том, почему были возбуждены дела, не было. Ирина Быстрова не могла общаться с журналистами, так как ей назначили в качестве меры пресечения запрет определенных действий, в числе которых было взаимодействие со СМИ.

По данным источников Север.Реалии, поводом для возбуждения дел стали два поста Быстровой в соцсетях. В одном из них была фотография Путина, объятого пламенем, с пожеланием гореть в аду. Во втором было написано о несправедливости войны с Украиной, призывы прекратить её и обратить оружие "против шайки, засевшей в Кремле". В качестве иллюстрации Быстрова опубликовала снимки и видео из Мариупольской больницы, где под обстрелами погибли и были покалечены украинские дети. Вероятно, слова об "обращении оружия" следствие и считает призывами к терроризму. Помимо меры пресечения, суд назначал Быстровой психиатрическую экспертизу.