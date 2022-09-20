Художественный руководитель старейшего в России театра драмы в Ярославле Сергей Пускепалис разбился в автокатастрофе. Режиссёру было 56 лет. В 2021 году он стал членом Центрального совета парламентской партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Газета "Московский комсомолец" сообщает, что погибший перегонял автомобиль с грузом термобелья для военных в Донбасс.

Автомобиль Ford Transit, в котором Пускепалис был пассажиром, утром 20 сентября врезался в грузовик на юго-востоке Ярославской области, сообщило региональное МВД. В катастрофе погибли два человека. Из видео очевидцев, которое публикует издание Mash, следует, что автомобиль находился на встречной полосе.

Пускепалис родился в Курске в семье литовца и болгарки. Окончил Саратовское театральное училище и режиссёрский факультет РАТИ. Служил в театре юного зрителя в Саратове, Магнитогорском драматическом театре, Московском театре Олега Табакова. Широкой публике мог быть известен ролями в фильме "Ёлки новые" Жоры Крыжовникова, "Простые вещи" и "Как я провёл этим летом" Алексея Попогребского. За последний был награждён в 2010 году "Серебряным медведем" Берлинского кинофестиваля.

Актёр посещал пророссийские сепаратистские республики на востоке Украины, и рассказывал в интервью, что переводил деньги на поддержку сепаратистской армии в Донецке. Был активным сторонником российского вторжения в Украину в 2022 году, но, вслед за российской пропагандой, называл его "вынужденной мерой" для "борьбы с нацизмом".