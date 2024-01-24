Хуситы выгоняют американских и британских работников из Йемена

Йеменские хуситы от имени министерства иностранных дел Йемена потребовали, чтобы американские и британские сотрудники некоммерческих организаций покинули страну в течение 30 дней. На письмо от имени йеменского МИД, адресованное гуманитарной миссии ООН в Йемене, обратил внимание британский новостной канал ITV News. Также хуситы требуют, чтобы иностранные организации, работающие в Йемене — в том числе представительства ООН, - больше не принимали на работу граждан США и Великобритании.

Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам подтвердил агентству Reuters подлинность документа.

Этот шаг вооружённой группировки был предпринят после очередной серии обстрелов американскими и британскими вооружёнными силами военных объектов хуситов. США и Великобритания ведут совместную операцию по сдерживанию хуситов, которые обстреливают международные суда в Красном море в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

В конце прошлого года «Аль-Джазира» сообщала, что силы хуситов закрыли на подконтрольной им территории Йемена десятки некоммерческих организаций, которые они считают связанными с их политическим противником — партией «Ислах». На это обращала внимание также международная правозащитная организация Human Rights Watch.