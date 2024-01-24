Хуситы выгоняют американских и британских работников из Йемена

Йеменские хуситы от имени министерства иностранных дел Йемена потребовали, чтобы американские и британские сотрудники некоммерческих организаций покинули страну в течение 30 дней. На письмо от имени йеменского МИД, адресованное гуманитарной миссии ООН в Йемене, обратил внимание британский новостной канал ITV News. Также хуситы требуют, чтобы иностранные организации, работающие в Йемене — в том числе представительства ООН, - больше не принимали на работу граждан США и Великобритании.
Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам подтвердил агентству Reuters подлинность документа.
Этот шаг вооружённой группировки был предпринят после очередной серии обстрелов американскими и британскими вооружёнными силами военных объектов хуситов. США и Великобритания ведут совместную операцию по сдерживанию хуситов, которые обстреливают международные суда в Красном море в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
В конце прошлого года «Аль-Джазира» сообщала, что силы хуситов закрыли на подконтрольной им территории Йемена десятки некоммерческих организаций, которые они считают связанными с их политическим противником — партией «Ислах». На это обращала внимание также международная правозащитная организация Human Rights Watch.
- Вооружённая группировка хуситов контролирует значительную часть территории Йемена и является важной политической силой в стране. Она признана террористической выборными властями Йемена, а также Саудовской Аравией, Малайзией и ОАЭ. После начала обстрелов торговых судов в Красном море в конце 2023 года США также вернули её в список иностранных террористических организаций, откуда исключили в 2021 году.
- Хуситы начали нападать на морские маршруты в Красном море в октябре 2023 года. Они заявили, что таким образом демонстрируют свою поддержку радикальной палестинской группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в её противостоянии с Израилем. Хуситы обещали атаковать любые суда, направляющиеся в или из Израиля или как-то связанные с ним. Однако от их обстрелов ракетами и подводными дронами неоднократно страдали и суда, не имеющие отношения к Израилю.