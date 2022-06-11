"Хуже, если отвезут под бомбы". Голодовка бывших заключенных

Трое бывших заключенных с 26 мая держат голодовку в Центре временного содержания иностранных граждан в Тольятти. Все они должны были после освобождения из колоний вернуться к своим семьям. Но на выходе их встретили сотрудники полиции и снова поместили за решетку для последующей депортации. Когда это случится никто не знает – одного из голодающих, например, нужно отправить в разрушенный российскими военными Мариуполь.

34-летний Дмитрий Андросов вышел из колонии 4 февраля. За воротами его встретили сотрудники ГУ МВД Самарской области и поместили в ЦВСИГ (центр временного содержания иностранных граждан), чтобы в течение трех месяцев депортировать. Но у Андросова украинский паспорт с пропиской в Мариуполе на ул. Ярославского, и решить сложную геополитическую задачу – депортировать гражданина Украины в Мариуполь – ни ФСИН, ни полиции оказалось ни под силу.

– 29 апреля меня повезли в городской суд и продлили содержание в ЦВСИГ до 4 сентября, – рассказывает Андросов. – Я спрашиваю: "Чего вы меня не отправите в Мариуполь?". Говорят: "Пока не можем в связи с военной операцией". Так она может длиться и два года, и три. Что мне, постоянно тут сидеть? Я просто хочу, чтобы меня или депортировали на родину, у меня там дом – он сохранился! – там мои мать, отец и сестра. Либо пусть здесь выпустят, чтобы я сам мог решать свои проблемы. Я больной человек, у меня ВИЧ, о чем я сразу им заявил. Мне надо принимать препараты, которые я пил в лагере. И вот уже с февраля я их не получаю. Здесь нет такой возможности… (больные ВИЧ принимают антиретровирусную терапию, пропуск приема даже нескольких доз препаратов может привести к "срыву" лечения, проявлению оппортунистических инфекций или развитию устойчивости к препаратам. – РС).

прокурор предлагал защищать Запорожскую народную республику

Второй объявивший голодовку – Андрей Артемьев, ему 49. Родился и жил в Крыму, в Евпатории, имел паспорт СССР, но в тюрьму попал в 2020 году с паспортом Украины. Поэтому, освободившись 6 мая из ИК-16 в Тольятти, он тоже оказался в Центре для последующей депортации.

– Написали "нежелательное пребывание в РФ", – негодует Артемьев. – Да я родился и вырос в Евпатории! Всю жизнь проживал на улице Демышева. У меня там мама, сестра, племянники! Другого дома у меня нет! 31 числа приходил прокурор, предлагал записаться в вооруженные силы. Защищать Запорожскую народную республику. Но я объяснил ему, у что у меня последняя стадия ВИЧ – 4В. Он грубо разговаривал, но ушел. А о депортации со мной и не говорит никто…

История третьего держащего голодовку, 35-летнего Темура Холова, довольно простая. В 1988 году его мать Гульсина Холова вывезла из Узбекистана двоих маленьких детей. И с 2001 года они все проживали в одном из сел Самарской области. Темур был там зарегистрирован и ходил и в детский сад, и в школу. У него есть даже свидетельство пенсионного страхования.

– Я оформила всем вид на жительство в 2003 году, – рассказывает Гульсина Холова. – А в 2005 году занялась гражданством. Оформила себе, дочери, а вот сыну не смогла: его как раз арестовали. То есть, у меня, у сестры Темура, у его бабушки – у всех нас уже гражданство РФ. Темур просто не успел!

Темур Холов освободился из колонии в апреле этого года, и его сразу забрали в Центр, чтобы депортировать в Узбекистан.

Тут вообще медпомощи нет никакой

– Я трижды собирал пакет документов, находясь в ИК-3, чтобы сделать гражданство РФ, – говорит Холов. – Два раза они его просто теряли: серьезные пакеты со всеми ксерокопиями. Потом областной суд Самарской области признал меня лицом без гражданства. У них есть эта бумага! Они знают, что пусть я не гражданин РФ, но и не гражданин Узбекистана! Меня оттуда увезли - год мне был! И все равно вместо того, чтобы помочь оформить мне документы и отнестись к ситуации с пониманием, они тут просто избегают лишней работы и всех тупо отправляют на депортацию…

Но голодовку экс-осужденные объявили не только из-за непонятности ситуации, в которой они оказались, но и потому что в ЦВСИГ, по их словам, отсутствует медицинская помощь.

– Здесь в медсанчасти была женщина, – говорит Андросов, – но она уволилась, и сейчас тут никого нет уже месяц. Тут вообще медпомощи нет никакой…

Андросов и Артемьев заявляют, что им не предоставляют лечение от ВИЧ, без которого заболевание будет быстро развиваться. Холов жалуется на острую зубную боль, боль в почках и позвоночнике.

Правозащитник из Тольятти Иван Аношкин не первый год оказывает юридическое сопровождение заключенным и освободившися Самарской области.

ответственность за их жизнь и здоровье никто не несет

– В этом Центре для временного содержания мигрантов даже медсестры нет, никакая медпомощь не оказывается. Они там, как в вакууме, и могут так просидеть еще полгода, а может, и больше, – замечает он. – А люди страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, у двоих ВИЧ в серьезной стадии. Удивительно, конечно, что пока они находились в местах лишения свободы, за них отвечало УФСИН, и им давали все препараты. Как только у них закончился срок, их поместили в Центр временного содержания, и получается всё – ответственность за их жизнь и здоровье никто не несет. Система ссылается на то, что они – не граждане РФ, и им данное лечение не положено. И получается, их будут держать без жизненно важных лекарств неопределенное время. Ужасно, что все это так неотрегулировано, и как быть с этими людьми?

Адвокат Ольга Цейтлина, специалист в т.ч. по миграционному праву, говорит, что это типичная системная проблема. По ее данным, только в Санкт-Петербурге аналогичным образом "зависли" 40 человек, в Москве еще больше.

– Срок для выдворения – 2 года. Но если цель – выдворение – недостижима, зачем они там сидят? – спрашивает Цейтлина. – В свое время мы с коллегой Сергеем Голубком выиграли дело Мсихладзе в Конституционном суде. В решении говорилось, что суды будут обязаны назначать конкретные сроки, в которые нужно осуществить выдворение. А те люди, кто уже находятся в заключении, смогут через три месяца добиваться проверки законности ограничения свободы. То есть, было доказано, что так держать людей нельзя: если не возможности выдворить, надо освободить. Но изменений в закон не внесли, и людей до сих пор по два года могут держать без судебного контроля. Тем не менее, освободить человека можно: если брать 10 последних заявлений, семь человек мы освободили. Куда их отпустили? На улицу. Но хуже, если отвезут в ДНР, под бомбы.

В тольяттинском ЦВСИГе, где содержатся держащие голодовку, комментарии получить не удалось.