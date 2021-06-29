Футбольный пир во время чумы. Иван Беляев – о чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу переходит в решающую стадию, известны уже шесть участников четвертьфинала, сегодня осталось определиться ещё двоим (Англия сыграет с Германией, а Украина со Швецией, которая, фактически, и втащила её в плей-офф).

Последние несколько дней подарили совершенно феноменальный футбол. Датчане разгромили Уэльс, доказав, что вполне заслужили свой выход из группы и с тремя очками. До этого, напомню, Дания так же уверенно разнесла сборную России, эта крупная победа и поместила её на вторую строчку в группе, отправив россиян на четвёртую, ведь очков у команд было поровну.

В тот же день попытку совершить первую сенсацию предприняли австрийцы. Их хватило на то, чтобы сковывать очень мощную сборную Италии в течение всего основного времени, но дополнительное время Австрии уже не далось: итальянцы дважды забили и сняли вопрос о том, кому играть в четвертьфинале. Сборная бывшего тренера "Зенита" Манчини к своему стыду пропустила чемпионат мира в России, ей нужно на этом турнире реабилитироваться.

Сборная Нидерландов пропустила не только последний ЧМ, но и предыдущий чемпионат Европы. Некогда прославленной команде нужно было оправдаться перед болельщиками ещё серьёзнее, чем итальянцам. Казалось, в этот раз многое за них: и яркий состав, и неплохой тренер. На оптимистичный лад настраивало и начало турнира, три победы. Но голландцы повторили своё же выступление 2008 года, когда разгромив в группе итальянцев и французов, они вдруг оступились в четвертьфинале, проиграв ничем, как до того казалось, не примечательной российской сборной под управлением Гуса Хиддинка.

Теперь роль тех россиян сыграли чехи. Сборная Чехии имеет в своей истории два ярких выступления на Евро: в 1996 году они играли в финале, а в 2004 году дошли до полуфинала, но эта сборная совсем не похожа на те команды. Если раньше на поле у чехов выходили суперзвёзды европейского футбола Недвед или Росицкий, то теперь это разве что крепкий середняк с игроками из собственного чемпионата и тоже крепких, но не самых мощных немецких клубов. Однако в результате этой скромной, но трудолюбивой команде удалось практически полностью обезоружить футболистов "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля".

в понедельник на поле творилось форменное безумие

Особняком стоит сборная Бельгии. Весь мир восхищается великим поколением игроков этой команды, завоевавших бронзу чемпионата мира, но, кажется, это их последний шанс что-то выиграть - блестящее поколение сходит со сцены. На этом чемпионате бельгийцы из всех фаворитов играют в самый спокойный и медленный футбол, на более высоких скоростях им, похоже, просто не вытянуть. В итоге в одной восьмой финала они нанесли всего один удар в створ ворот, но его хватило, чтобы выбить предыдущих чемпионов португальцев.

Но всё это было лишь прелюдией к матчам понедельника, потому что в понедельник на поле творилось форменное безумие.

Сначала вице-чемпионы мира хорваты смогли на последних минутах отыграть два мяча у испанцев и перевести игру в дополнительное время. Правда, на это самое дополнительное время их, как и австрийцев двумя днями ранее, не хватило: испанцы легко вкатили ещё два мяча и отправились дожидаться своего соперника, который должен был определиться в матче Франции и Швейцарии.

Французы приехали на турнир с великолепным составом, с уже очень опытным и титулованным тренером и в статусе чемпионов мира. Лично мне их игра в групповом этапе не понравилась, но было понятно, что они всегда могут прибавить и остаются фаворитами Евро в любом случае. Тем не менее, сборная Швейцарии много атаковала, совсем не тушевалась и не жалась к собственным воротам, а уже в первом тайме даже вышла вперёд. Затем швейцарцы вполне могли снять все вопросы, но сначала упустили стопроцентный момент (нападающий просто промахнулся по мячу перед полупустыми воротами), а потом не забили пенальти.

Казалось, что расплата за эту беспечность пришла мгновенно. Вскоре французы забили дважды с промежутком всего в пару минут. Тренер сборной шесть лет назад отстранил от игры нападающего Карима Бензема. Карим пропустил Евро-2016, где французы взяли серебро; не играл на победном ЧМ в России; последние годы он уже упрашивал футбольные власти разрешить ему играть за Алжир, откуда родом его родители, но поперёк правил не попрёшь, сборную не поменяешь. Наконец Дидье Дешам разрешил ему вернуться, и Бензема доверие оправдал, сделав два дубля: с португальцами и в этой игре со швейцарцами. А спустя некоторое время мощнейший удар Поля Погба, казалось, лишил игру интриги. Но нет.

губернатор Петербурга говорит о "нулевой толерантности" к непривитым, но устраивает массовые гуляния в центре города

Забавной перекличкой с предыдущей игрой было то, что в Швейцарии живёт много выходцев из бывшей Югославии. Первый гол швейцарцев забил сын боснийских мусульман Харис Сеферович, он же за десять минут до конца основного времени сократил отрыв, а уже в самом конце счёт сравнял сын боснийских же хорватов Марио Гавранович. Фактически, хорваты смогли спасти две игры подряд.

Наконец победителя не выявило и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались швейцарцы - в четвертьфинале не будет обоих финалистов прошлого чемпионата, ни португальцев, ни чемпионов мира французов.

Этот чемпионат проходит в тяжёлое для всего мира время. Нелёгким оно, конечно, оказалось и для болельщиков. Сначала турнир на год перенесли. Почти во всех городах разрешены игры только с полупустыми трибунами. Ирландский Дублин отказался от проведения матчей вовсе, решив, что не готов принять игры со зрителями. Ещё одну игру предстоит сыграть в Петербурге, где сейчас рост заболеваемости и губернатор, с одной стороны, говорит о "нулевой толерантности" к непривитым, а, с другой стороны, устраивает массовые гуляния в центре города.

Тысячи болельщиков не смогли добраться к месту проведения матчей из-за отменённых рейсов, неполученных виз, "неправильных" вакцин. Так или иначе, этот праздник футбола уже во многом омрачён.

Единственное, что ещё может его как-то спасти, это яркий футбол. Игры одной восьмой такую надежду дали.