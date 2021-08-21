"И молодежь полюбит Путина...": духовно-нравственное воспитание по-российски

7 млрд рублей из резервного фонда России пойдут на формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства. Средства от правительства РФ получит АНО "Институт развития интернета", который курирует первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Контент будет также направлен на "формирование гражданской идентичности среди молодежи". По данным Федерального казначейства, ранее в бюджете России на эти цели было заложено 3 млрд рублей .

По информации РБК, 7 миллиардов рублей из российского бюджета пойдут на 200 интернет-проектов. Выделенные средства распределят на конкурсе. Радио Свобода отправило запрос в "Институт развития интернета" с просьбой рассказать, как именно пройдет конкурс и что конкрентно в себя включает формирование духовно-нравственных ценностей, но ответа не получило. Ранее в интервью РБК руководитель организации Антон Ключкин рассказал, что в конкурсе могут принять участие ВГТРК, "Первый канал", RT, "Яндекс" и другие "крупные игроки рынка". Правила конкурса утвердит наблюдательный совет под руководством первого замглавы АП Сергея Кириенко.

Политолог Федор Крашенниников уверен, что бюджные деньги, выделенные на формирование духовно-нравственных ценностей, будут разворованы:

Эти деньги выделены на прокорм пропутинской патриотической тусовки

– Цель этого проекта, несомненно, одна – своровать как можно больше денег. Удивительно, если в этом проекте кто-то будет искать что-то другое. Ничего, кроме воровства денег, на таких программах никогда не происходит. Все эти проекты воспитания патриотизма, формирования идентичности – это то, что невозможно контролировать, но на чем очень хорошо списываются деньги. Очевидно, они так успешно разворовали предыдущие 3 миллиарда, что теперь поняли, что самое время разворовать еще 7 миллиардов. Понятно, что какая-то часть этих денег пойдет на всякую работу с молодежью в Интернете, на оплату Кристины Потупчик, паблики, троллей и так далее – в этом сомнений нет. Конечно, Никита Михалков или какие-нибудь другие режиссеры снимут какое-то количество фильмов и тоже сказочно обогатятся, а фильмы провалятся в прокате, как это часто бывает. В этом и есть цель. Эти деньги выделены, по сути, на прокорм этой пропутинской патриотической тусовки. Все эти режиссеры, журналисты, публицисты, писатели – все получат денежки на то, чтобы они и дальше продолжали любить Путина. Вот из этой кассы и получат, а большую часть разворуют, конечно, крупные операторы этих финансовых потоков.

– С точки зрения налогоплательщика, как можно относиться к этим тратам?

Это абсолютно бессмысленная задача, которую нельзя решить

– А какие есть варианты? Как можно относиться? Плохо можно относиться. Другое дело, что граждан России не спрашивают – а хотят ли они выделить 7 миллиардов на такую белиберду. Эти деньги выделяются абсолютно ультимативными решениями Администрации президента. Никто никого не спрашивает. Потому что очевидно, если бы людей спрашивали – на что вы хотите потратить эти деньги, они бы сказал – а сделайте для нас что-нибудь полезное. Очевидно, что это никак не связано ни с населением, ни с мнением людей. Это делается в интересах узкой тусовки окружения Администрации президента, их подрядчиков и субподрядчиков. Ждать от этого какого-то усиления работы с молодежью, прорыва, что вдруг, наконец-то, они что-то реализуют и молодежь полюбит Путина… Я не очень понимаю, что можно сделать, какой фильм можно снять или пьесу написать, чтобы она прямо всех потрясла. Это абсолютно бессмысленная задача, которую нельзя решить. А вот разворовать эти деньги можно прекрасно, и концов не найдешь, - полагает политолог Федор Крашенинников.



Поэт и публицист Лев Рубинштейн также не сомневается, что за желанием вложить 7 миллиардов в развитие духовно-нравственных ценностей стоит банальное желание их прикарманить. Он не представляет современную молодежь, которая может купиться на бездарный продукт, состряпанный российскими пропагандистами на коленке:

Этим будут заниматься ленивые, невежественные, неталантливые люди

– Что касается этих впечатляющих цифр, все очевидно: чем больше суммы, тем больше людей, которые поправят свое "бедственное"материальное положение, желающие найдутся. Если хотя бы один из этих семи миллиардов пойдет в дело, то ждать нам особенно нечего. Дело даже не в миллиардах, а в мозгах людей, которые будут этим заниматься. Я уверен, что это бесконечно ленивые, невежественные, очень неталантливые люди, и самое главное, никто из них ни во что такое не верит. Начиная с Владимира Мединского, который считается у нас главным по патриотизму и основным охранителем истории, и кончая любым автором патриотического плакатика: они люди бездарные и несамостоятельные.

– А как это воспримет молодежь, как вам кажется?

Я не могу представить молодежь, которая отнесется к этому всерьез

– Я напомню, что всякая пропаганда подобного рода начиналась еще в СССР в 20-е годы. Но тогда реально существовали люди, во-первых, одаренные, во-вторых, те, кто всерьез верил в то, что они пропагандируют. Вспомним фильмы Александрова или музыку Дунаевского – конечно, это было талантливо. Другое дело, что это служило злу, но тогда это так не воспринималось. Может быть, их талант в каком-то смысле был даже опаснее, чем бездарность нынешних, пропагандистов, потому что он реально заражал людей. А вот эти нынешние, мне кажется, уже совсем никуда не годятся. Я иногда натыкаюсь на какие-то их поделки, но я не могу себе представить молодежь, которая отнесется к этому говну всерьез . Мне кажется, это провальная идея по всем пунктам, кроме того, что кто-то освоит эти денежки. Вот, собственно, и все, - полагает поэт и публицист Лев Рубинштейн.



АНО "Институт развития интернета" учредили в 2014 году. Его основал создатель LiveInternet Герман Клименко при поддержке администрации президента и при содействии других организаций. В 2015 году Путин поручил ИРИ создать программу развития российского интернета. В начале 2020 года в состав соучредителей института вошло Минобрнауки.