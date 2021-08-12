Минобороны РФ демонстрирует солдатикам «Бесогона» Н.Михалкова чтобы обучить их борьбе с фейками, и составляет для них списки старых фильмов про войну с целью укрепления боевого духа. Министр иностранных дел РФ читает на молодежном фестивале в Крыму лекцию про украинских «нацистов» с очередным оправданием аннексии, из чего следует вывод что российская молодежь за семь лет так и не усвоила теории «добровольного вхождения Крыма в состав РФ». О воспитателях патриотизма - народный артист России Лев Прыгунов и аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева. Эфир в 19.05
Бесогон в армии
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