Бесогон в армии

Минобороны РФ демонстрирует солдатикам «Бесогона» Н.Михалкова чтобы обучить их борьбе с фейками, и составляет для них списки старых фильмов про войну с целью укрепления боевого духа. Министр иностранных дел РФ читает на молодежном фестивале в Крыму лекцию про украинских «нацистов» с очередным оправданием аннексии, из чего следует вывод что российская молодежь за семь лет так и не усвоила теории «добровольного вхождения Крыма в состав РФ». О воспитателях патриотизма - народный артист России Лев Прыгунов и аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева. Эфир в 19.05