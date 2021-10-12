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Лицом к событию

И зачем он вернулся? И кому это было нужно?

Кадр из сериала "Вертинский"

"Где-то там наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране..." Это горькое письмо Александр Вертинский пишет зам.министра культуры Кафтанову через 13 лет после своего возвращения из эмиграции? Он пожалел? Что заставляло его так мечтать о возвращении на родину? И почему его туда не пускали, а потом взяли и разрешили приехать?

Об этом журналист Иван Толстой, консультант сериала Дуни Смирновой "Вертинский", и актер Геннадий Смирнов, исполнивший в этом сериале одну из главных ролей.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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