"Где-то там наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране..." Это горькое письмо Александр Вертинский пишет зам.министра культуры Кафтанову через 13 лет после своего возвращения из эмиграции? Он пожалел? Что заставляло его так мечтать о возвращении на родину? И почему его туда не пускали, а потом взяли и разрешили приехать?
Об этом журналист Иван Толстой, консультант сериала Дуни Смирновой "Вертинский", и актер Геннадий Смирнов, исполнивший в этом сериале одну из главных ролей.
Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
И зачем он вернулся? И кому это было нужно?
"Где-то там наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране..." Это горькое письмо Александр Вертинский пишет зам.министра культуры Кафтанову через 13 лет после своего возвращения из эмиграции? Он пожалел? Что заставляло его так мечтать о возвращении на родину? И почему его туда не пускали, а потом взяли и разрешили приехать?
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