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ICMP: с начала войны в Украине пропали более 15 тысяч человек

Представитель ICMP идентифицирует останки жертвы резни в Сребренице, июль 2016 года

Более 15 тысяч украинцев пропали без вести после российского вторжения в страну. Об этом заявил официальный представитель Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Мэтью Холлидей.

По словам Холлидея, пока не ясно, сколько из них были насильно перемещены, удерживаются под стражей в России, находятся в живых или погибли и уже лежат во временных могилах. Поиск пропавших будет длиться годами даже после прекращения боевых действий, прогнозирует он.

ICMP, созданная после балканских войн 1990-х годов, открыла офис в Киеве в июле, чтобы помочь Украине документировать и искать пропавших без вести. Организация начала собирать образцы ДНК украинцев в базу для поиска родственников. Подобная база помогла найти более 27 тысяч из 40 тысяч пропавших без вести во время конфликтов в бывшей Югославии.

  • По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
  • Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.

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