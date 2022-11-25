ICMP: с начала войны в Украине пропали более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч украинцев пропали без вести после российского вторжения в страну. Об этом заявил официальный представитель Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Мэтью Холлидей.

По словам Холлидея, пока не ясно, сколько из них были насильно перемещены, удерживаются под стражей в России, находятся в живых или погибли и уже лежат во временных могилах. Поиск пропавших будет длиться годами даже после прекращения боевых действий, прогнозирует он.

ICMP, созданная после балканских войн 1990-х годов, открыла офис в Киеве в июле, чтобы помочь Украине документировать и искать пропавших без вести. Организация начала собирать образцы ДНК украинцев в базу для поиска родственников. Подобная база помогла найти более 27 тысяч из 40 тысяч пропавших без вести во время конфликтов в бывшей Югославии.