"Идет жесточайшая борьба". Почему целью ИГИЛ стала Россия

Российские следственные органы не отрицают и не подтверждают связь теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" с "Исламским государством". Следствие о мотиве преступления не сообщило. Тем не менее, сама организация, признанная террористической во многих странах, в том числе в России, взяла на себя ответственность за нападение. Подлинность видео, выложенных ИГИЛ в подтверждение причастности к теракту в подмосковном Красногорске, подтвердили источники в американских спецслужбах, которые предполагают, что за нападением может стоять одна из ячеек "Вилаят Хорасан". Что говорит в пользу версии о причастности международной террористической организации к убийству по меньшей мере 137 человек и ранению 182-х?

Басманный суд Москвы в ночь с 24 на 25 марта арестовал четверых обвиняемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в терроризме. Суд проходил в закрытом режиме, доказательств причастности арестованных к нападению пока предоставлено не было. Все они предположительно являются гражданами Таджикистана, как и еще трое подозреваемых, об аресте которых Басманный суд принял решения в понедельник – Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы. Речь идет о двух братьях и их отце. Все они арестованы до 22 марта.

Предположительно бывший владелец автомобиля, на котором скрылись из Москвы обвиняемые в нападении, Диловар Исломов, подозревается в пособничестве совершению теракта. Ранее он заявил в интервью изданию "Новая-Европа", что пришел в полицию сам, когда увидел свою машину на обнародованном видео. "Медиазона" пишет, что Аминчон Исломов заявил о своей невиновности в суде.

Несмотря на то, что до сих пор на официальном уровне в России не делались заявления о том, что ИГИЛ может быть причастен к нападению в Подмосковье, заместитель главы Консульского департамента МИД Кыргызстана Бакыт Кадыров рассказал в интервью "Радио Озоди", что после нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" российские спецслужбы усилили контртеррористические меры и ужесточили проверки на границах. МИД Кыргызстана рекомендует своим гражданам отложить поездки в Россию, пока меры повышенной безопасности действуют, а таджикская диаспора в России опасается роста ксенофобных выступлений. В Калуге группа неизвестных избила на улице трех граждан Таджикистана, один из них был госпитализирован. Из различных регионов России поступают сообщения о том, что клиенты отказываются от услуг таксистов таджикской национальности.

О том, что "Исламское государство" может быть причастно к теракту в Красногорске, может косвенно свидетельствовать и схожесть нападения на "Крокус Сити Холл" с серией терактов в Париже в 2015 году. Тогда в результате террористической атаки на концертный зал "Батаклан" во время концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal, погибли 90 человек, в том числе менеджер группы. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 25 марта, что ячейка "Исламского государства" "Вилаят Хорасан", которая вероятно осуществила нападение в Красногорске, также ранее пыталась совершить несколько терактов на территории Франции. Макрон, по его словам, убежден в том, что теракт в России организовало "Исламское государство", поэтому он предостерег от того, чтобы Кремль пытался бездоказательно возлагать ответственность за нападение на Украину. По словам француского президента, Париж предложил Москве "усиленное сотрудничество" по вопросу борьбы с терроризмом. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник не ответил на вопрос, рассматривает ли следствие в качестве одной из версий причастность "Исламского государства" к теракту в "Крокус Сити Холл". Песков сказал, что Россия не сотрудничает в расследовании случившегося ни с каким другим государством.

"Исламское государство" ранее готовило теракты и в других европейских странах. В июле прошлого года стало известно о том, что в Германии и Нидерландах еще на этапе подготовки теракта были задержаны девять человек – граждане Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Федеральная прокуратура Германии тогда заявила, что задержанные планировали создать собственную ячейку под эгидой "Исламского государства". В земле Северный Рейн-Вестфалия участники группы пытались приобрести оружие, а также собирали деньги для ИГИЛ и пересылали их террористической организации за границу.

Международная террористическая организация "Исламское государство – провинция Хорасан" или ИГИЛ-К, которая взяла на себя ответственность за теракт в России, одной из своих главных целей ставит создание халифата на территории исторической провинции Хорасан, в которую входят три области Ирана, а также части Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ячейка "Вилаят Хорасан" со времени своего основания в 2015 году, совершала теракты на территории в основном Афганистана и Пакистана. Начиная с 2022 года члены группировки начали осуществлять террористические акты в Узбекистане и Таджикистане, обстреливая эти страны с территории Афганистана. Самым крупным терактом стал иранский в январе 2024 года, когда два террориста-смертника совершили нападение во время мероприятия, посвященного убийству генерала Кассема Сулеймани. Тогда погибли 94 человека. Среди участников ИГИЛ-К есть выходцы из Таджикистана. Например, в июне 2015 года западные СМИ писали о том, что одним из командиров ячейки стал Гулмурод Халимов, бывший командир таджикского ОМОНа, который призывал таджиков переходить на сторону "Исламского государства" и установить в Таджикистане халифат. 8 сентября 2017 года Министерство обороны РФ заявило, что Халимов погиб при налете российских ВКС в районе города Дайр-эз-Зор. До этого издание "Таймс" утверждало, что Халимов погиб в Мосуле.

Военный аналитик и бывший офицер полиции Израиля Сергей Мигдаль в интервью телеканалу "Настоящее время" высказал предположение, что нападение в Красногорске могло быть организовано афганским крылом ИГИЛ. По его мнению, это связано с тем, что после вывода американских и западный войск из Афганистана Россия установила дружественные отношения с "Талибаном".

– Афганские таджики являются чуть ли не столпом "Исламского государства – Хорасан", – рассказывает лондонский политический комментатор Андрей Остальский. – Они имеют родственные связи с таджиками в Таджикистане. Язык тот же, проповедников слушают через телеграм-каналы на таджикском языке. Таких каналов достаточно много и они пользуются некоторым влиянием. Огромное число таджиков работает в России, они имеют низкооплачиваемую работу, но без них российская экономика кажется обойтись не может. Это достаточно сильное комьюнити в России, между собой они общаются на таджикском языке. Мы видим, что некоторые из арестованных даже по-русски говорят плохо, но тем не менее работают в России и достаточно долго живут там. То есть для этого русский язык становится необязательным. Конечно, с таджикскими гражданами часто плохо обращаются. Они чувствуют дискриминацию, что к ним относятся как к гражданам второго сорта, чувствуют расизм, весьма распространенный в российском обществе. Это тоже способствует радикализации, тому, что они начинают примыкать к какой-то организации, к какой-то вере, которая поможет им почувствовать себя полноценными людьми и, может быть, даже отомстить обидчикам – в общем понятный психологический комплекс. И вот среди них проповедники ИГИЛ и находят своих новых сторонников, вербуют их там.

– Какие еще более широкие мотивы могли быть у подозреваемых в совершении нападения? Почему они выбрали для теракта Россию?

– "Исламское государство" в целом регулярно осуществляет террористические акты – сбитый самолет над Египтом, например, когда погибли более 200 человек (Катастрофа A321 над Синайским полуостровом – Прим.РС), были другие попытки успешные и неуспешные. В ИГИЛ делали на этот счет заявления, что Россия будет наказана за то, что она делала и в Сирии, и в Афганистане. В Афганистане по-прежнему многие ненавидят Россию. Некоторые из них присоединились к "Вилаят Хорасан". Кроме того, главный враг "Исламского государства – Хорасан" – это сами талибы. В Афганистане между ними идет жесточайшая борьба. И они видят Россию фактически как чуть ли не союзников талибов, по крайней мере, Россия с талибами общается, принимает их делегации, функционирует посольство. Это добавляет масла к чувству гнева, накопившемуся среди афганских таджиков по отношению к России. К тому же сейчас Россия выглядит еще и союзником Ирана. А для "Исламского государства – Хорасан" враг номер два после талибов – это Иран. Они там уже осуществляли мощные теракты, почти 100 человек им удалось убить. Весь комплекс этих причин и подтолкнул, видимо, ИГИЛ-К к тому, чтобы совершить этот теракт. Если действительно "Исламское государство" совершило этот теракт, а похоже на то, что это именно так, что эта ячейка впервые так громко о себе заявила во всемирном масштабе, то теперь к ним будет приковано гораздо больше внимания. Этого они и добиваются.

– Не могли бы вы подробнее рассказать о борьбе талибов и "Исламского государства", о которой вы упомянули. Какие теракты происходили в последнее время в связи с этим противостоянием?

– Теракты совершаются все время, по поскольку раз в год идут атаки на талибские позиции, на талибов, просто теракты против гражданских лиц в тех районах, где контроль талибов достаточно прочен. Причем, эта вражда тоже имеет глубокие межнациональные корни, потому что талибы ассоциируется в Афганистане, прежде всего, на 90 процентов, если не на 99 процентов, с пуштунами. Пуштуны – это для радикальных таджиков традиционные враги. Эта вражда тоже уходит в глубину веков. На это накладываются разногласия религиозного типа, хотя на первый взгляд кажется, что это примерно одно и то же, что, в конце концов, и "Исламское государство" пытается выступать от имени радикальных суннитов, и то же самое относится к талибам, но, тем не менее, тут тоже есть какая-то борьба даже за то, кто самый праведный, кто имеет право представлять салафитский праведный старинный истинный ислам, а кто – нет и кто является самозванцем. Для "Исламского государства – Хорасан" талибы – это самозванцы, которые хотят политической власти, не выстраивают халифат так, как его надо выстраивать в соответствии с традициями и заветами. Поэтому с ними ИГИЛ и борется.

– Российские следственные органы не отрицают и не подтверждают связь теракта в Красногорске с "Исламским государством". С чем это, по вашему мнению, может быть связано?

Предотвратить теракты полностью невозможно. Это нигде в мире оказалось невозможным

– Потому что с самого верха это пошло как указание, что надо как-то привязать к Украине. Я даже удивлен, что до сих пор под пытками не выбили из подозреваемых такого псевдопризнания, но это еще может произойти, ведь под такими жуткими пытками, которым их подвергли, скажешь что угодно, оговоришь себя любым образом. Я посмотрел канал, принадлежащий "Исламскому государству". Там выложен совершенно жуткий репортаж о происходящем, снятый одним из террористов. И по-арабски сказано, что это нападение на христиан в Москве.

Путин оказался в весьма сложном положении. Он совершенно яростно и публично отверг американские предупреждения о том, что такой теракт готовится в месте, где собирается много людей. Он объявил это провокацией, враждебным актом, направленным на то, чтобы запугать российское общество. После этого, видимо, чтобы угодить верховному правителю, было издано постановление – никаких особых мер не предпринимать. Мы увидели конкретный результат этого, когда только через полчаса после начала теракта и тогда, когда террористы уже покинули место, где они совершили преступление, начались первые действия правоохранителей. А в полном составе они прибыли и оказались готовы к штурму более чем через час после начала нападения. Поэтому полнейший чудовищный провал. Истоки этого провала, его главная причина – это решение Путина сознательно и демонстративно игнорировать американское предупреждение. И ведь это пятница вечер, когда надо даже и без предупреждения охранять подобные мероприятия, учитывая военную ситуацию. И вот теперь это надо все оправдать, обвинить в этом и Украину, и США. Выпускают уже Зюганова на государственные каналы, где он говорит: "Конечно, за этим стоят англосаксы, НАТО! Они это все сделали. Они это все запланировали, организовали, не верьте сообщениям про то, что это "Исламское государство"! Ничего подобного! Все это вранье". Так что очень многие люди поверили этому и убеждены, что Украина во всем виновата. Ну, и Путину нужен предлог, чтобы еще более завернуть гайки внутри страны, чтобы усилить удары по Украине: раз они организуют такие теракты, то тогда мы имеем право все, что угодно там воротить. Он же используют каждый теракт для ужесточения, для эскалации каких-то боевых действий – это уже давняя традиция. И будет даже странно, если этого не произойдет на этот раз.

– Но ведь у произошедшего в "Крокус Сити Холл" есть о очевидные параллели с событиями в Париже, где "Исламское государство" также совершило нападение на зрителей, пришедших на концерт. Видите ли вы такие параллели российского и французского терактов?

– Я думаю, что просто им понравился эффект, произведенный нападением в Париже. Был создан такой прецедент. Ведь, в конце концов, террористы и конкретно террористы "Исламского государства" всегда стремятся к наибольшему эффекту, чтобы это появилось на всех телеэкранах, по всему миру, с жуткими подробностями и так далее. Они пришли к выводу, что может быть именно концертные залы лучше всего использовать в этих целях. К тому же охрану концертных залов при массовом сборе людей очень сложно наладить. Это становится достаточно очевидной целью. Они помнят о том, что произошло в Париже, когда планируют новые подобные акции.

– По вашему мнению, Россия недостаточно борется с "Исламским государством"? В марте этого года российские СМИ сообщали о том, что удалось предотвратить нападение ИГИЛ на синагогу в Москве. В 2017 году был послений тераткт в Петербурге, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство", но с тех пор никаких масштабных нападений не было.

– Я подозреваю по всей логике, что профессионалы, реально занимающиеся в рядах ФСБ и в полицейских подразделениях борьбой с исламским терроризмом и с "Исламским государством", прекрасно знают, что Украина тут совершенно ни при чем. Они понимают степень опасности. Другое дело, что предотвратить теракты полностью невозможно. Это нигде в мире оказалось невозможным. А в России в ее состоянии, когда основные силы сейчас отвлечены на войну с Украиной, тем более сложно. Поэтому этим немногочисленным, видимо, сотрудникам приходится сложно. Они, наверное, делают максимум возможного. Кстати, теракт в Санкт-Петербурге в 2017 году некоторые эксперты связывали, хотя точных данных нет, тоже с "Исламским государством – Хорасан". Оно было создано в 2015 году. Может быть, это была их первая вылазка, но там был гражданин Кыргызстана, живущий в России. Совсем точно установить, кто конкретно стоял за этим, какое подразделение "Исламского государства", по-моему, так и не удалось. Но это не имеет принципиального значения. Принципиально то, что радикализируется часть граждан из стран Центральной Азии, работающих в России и видимо "Исламское государство – Хорасан" в той или иной степени становится достаточно большой силой. К сожалению, то, что произошло – это их огромный успех. Поэтому можно ожидать новых страшных терактов, – считает Андрей Остальский.