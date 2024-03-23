Теракт в "Крокус Сити холл": версия "ИГ" и реакции

Более 60 человек погибли в результате теракта в "Крокусе", число жертв еще может увеличиться, сообщил в ночь на субботу Следственный комитет России.

Нападение неизвестной вооруженной группы на популярный концертный зал "Крокус Сити холл" на окраине Москвы было совершено в пятницу вечером 22 марта перед началом концерта, на который собрались тысячи людей.

На видео, получивших распространение в социальных сетях, видно, как вооруженные люди идут через здание, открывая огонь по всем встретившимся им. В здании возникла паника, посетители концерта бежали, пытаясь найти выходы наружу. По рассказам, в здании произошли взрывы и начался сильнейший пожар, частично обрушилась крыша.

Прибывшие к концертному залу правоохранительные органы оцепили здание, выводили людей и искали нападавших. Поступали конфликтующие сообщения о штурме здания и о том, что нападавшие скрылись, и их ищут. В соцсетях появляются фотографии машин с предполагаемыми участниками нападения.

Во многих городах России отменяют массовые мероприятия, отменяются концерты, закрываются публичные места.

Кто стоит за нападением

Учитывая, что Россия ведет войну против Украины, некоторые российские политики стали выступать с заявлениями, что у нападения может быть украинский след. Украина заявила, что не имеет никакого отношения к происходящему и подчеркнула, что не прибегает к террористическим методам, в отличие от России.

США также заявили, что нет никаких признаков того, что к нападению причастна Украина. При этом две недели назад, накануне выборов в России посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве, американским гражданам было рекомендовано избегать мест массового скопления людей. После выборов Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможности терактов в России "провокационными" и нацеленными "на запугивание и дестабилизацию общества".

Спустя несколько часов после нападения на "Крокус Сити холл" появились сообщения, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Это заявление было объявлено ложным, однако затем CBS и New York Times сообщили со ссылкой на неназванные официальные лица, что разведданные США говорят о причастности "Исламского государства" к нападению в Москве, и что США заранее предоставили России разведданные о потенциальном теракте.

NYT, в частности, пишет, что речь идет о базирующемся в Афшанистане подразделении "ИГ", которое, как утверждается, хотело отомстить России за ее действия в Афганистане, Чечне и Сирии.

Анализ

Расследователь Христо Грозев в эфире Настоящего Времени назвал "ИГ" одной из вероятных версий:

"Нужно вязывать это с контекстом предупреждения, которое было пару недель назад с американской стороны российской стороне. Предупреждение было довольно конкретное, хотя российская сторона жаловалась, что оно "общее", и касалось возможных терактов против российских интересов и граждан со стороны ИГИЛ-К – это афганистанская ячейка международной террористической организации ИГИЛ. Хотя российская сторона ответила как-то холодно и сказала, что это предупреждение они не считают серьезным, все-таки были аресты пару представителей этой организации на территории России, по данным американской разведки, на протяжении последних двух недель".

Журналист Дмитрий Колезев:

"В первом приближении ужасный теракт в Москве вовсе не похож на провокацию российских спецслужб, он больше похож на их грандиозный провал. Фантастические деньги тратятся на «безопасность», а эта безопасность в реальности не обеспечивается. Пропустили очень крупный и, вероятно, хорошо подготовленный теракт. Это вам не стрелок-одиночка, это целая масштабная операция. Еще и атаковавших до сих пор не нашли (найдут ли?). Спецслужбы заточены на политический сыск и запугивание граждан. Прямой обязанности по защите общества от реальных угроз они не выполняют. По идее, этот вопрос должны ставить оппозиционные политики и независимые журналисты. К сожалению, и те, и другие не имеют доступа на федеральные каналы, где об этом можно было бы сказать достаточно громко. Силовики неприкосновенны, потому что они — опора режима. Поэтому пропаганда постарается использовать трагедию для очередного этапа объединения «вокруг флага» — и, вполне возможно, преуспеет в этом. Потом, может, тихонько уволят какого-нибудь второстепенного заместителя Бортникова, да и то не факт".

Политолог Владимир Пастухов

"Надо четко различать три ракурса трагедии:

1) Что произошло?

2) На кого повесят то, что произошло?

3) Что произойдет после вне всякой связи с тем, что произошло и с тем, на кого это повесят?

По первому вопросу, как всегда, согласен с Дмитрием Колезевым - случившееся больше похоже на провал российских спецслужб, чем на провокацию российских спецслужб. Не потому, что я не верю в их способность организовать провокацию, а потому, что я не верю в их способность грамотно просчитать ее последствия, чтобы быть в достаточной степени уверенными в получении нужного эффекта. Осуществление направленного взрыва вообще и направленного социального взрыва в частности требует большого искусства. Просчитать розу ветров при организации такой провокации практически невозможно, а это значит, что и решиться на нее не так просто, как многим кажется.



По второму вопросу решение будет приниматься в конечном счете политически. Ответственный скорее будет назначен, чем найден. Я буду сильно удивлен, если это будет не Украина. Но это точно будет не Украина, если спецслужбы России на самом деле получили достаточно информации от американцев и союзников заранее, что невозможно будет как-то замылить при выдвижении версии украинского следа.



По третьему вопросу о последствиях можно твердо сказать лишь то, что событие не останется без последствий, но эти последствия не будут напрямую связаны с событием и его интерпретациями.



Теракт ляжет в общую канву происходящего в России и, в конечном счете, окажется лишь катализатором давно запущенных и идущих собственным ходом процессов. Страна еще глубже продвинется в сторону террора и гражданской войны, причем это произойдет скачкообразно.



Снятие моратория на смертную казнь, возобновление практики лишения гражданства, частичное отключение от мирового интернета, введение военного положения и ускорение мобилизации – события из зоны риска".

Реакции

Советник Белого дома Джон Кирби выразил соболезнование пострадавшим и семьям погибших и назвал случившееся "ужасной" атакой: "Мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы пытаемся получить больше информации. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть".

Соболезнования российским гражданам и осуждение нападавшим также выразили МИД Германии, Великобритании, Турции и ещё более 20 стран. Осуждение атак против мирных жителей выразили Евросоюз и ООН.

"Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с русским народом. Необходимо пролить полный свет на эти отвратительные действия", – написал МИД Франции.

Соболезнования родственникам погибших выразила Юлия Навальная.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением: "Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российкому президенту "в первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" было доложено о начале стрельбы". Российские СМИ писали, что Путин может в ближайшее время выступить с обращением к россиянам, однако "Ведомости" позже заявили, ссылаясь на неназванный источник, что "информация о подготовке специального обращения президента преждевременна".