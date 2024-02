"Актив" Путина. Создаст ли еще Москве проблемы война в Сирии

В войну в Сирии, слегка подзабытую из-за массы других глобальных и трагических событий, перевернувших прежнее привычное мироустройство, по-прежнему вовлечены несколько иностранных государств – и в том числе Россия. Москва все последние восемь с лишним лет активно поддерживает сирийский режим во главе с Башаром Асадом, держит в Сирии свои войска и базы, поставляет Дамаску оружие, поддерживает армию Асада ударами с воздуха, а его правительство – в ООН и во всех других международных организациях. Сохранить Асада, одного из своих ближайших союзников на Ближнем Востоке, у власти и укрепить за счет вмешательства в сирийский конфликт свое военно-политическое влияние в регионе Кремлю пока что удалось. Но какие внезапные проблемы для Москвы ее присутствие в Сирии может внезапно создать теперь?

Действующий бессменный президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны и секретарь сирийского отделения правящей партии "Баас" с 24 июня 2000 года, маршал Башар Асад, сын предыдущего президента Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 год, – человек, который за свое выживание и сохранение во власти должен благодарить исключительно Россию и Иран. До того как Россия начала свою военную операцию в Сирии, всё медленно, но верно шло к тому, что Башар Асад рано или поздно, но власти бы лишился.

В свое время российский президент Владимир Путин об "окончании российской военной операции" в Сирии заявлял не менее трех раз. Однако российские военнослужащие, а также спонсируемые Кремлем наемники из компаний вроде бывшей "ЧВК Вагнера", теперь перешедшие под официальное крыло Минобороны РФ, по-прежнему находятся в Сирии и участвуют в боевых действиях. Помощь Москвы и Тегерана радикально изменила ход конфликта. Однако установившаяся в сегодняшней Сирии "стабильность" все равно кажется шаткой – причины, из-за которых началась эта война, никуда не исчезли. Как и самые разнообразные силы и организации, воюющие с официальным Дамаском и с российскими солдатами.

Некоторое время назад ряд СМИ сообщали о новом российско-сирийском соглашении, касающемся проекта по разведке месторождений нефти и газа на принадлежащем Сирии шельфе Средиземного моря. Подписано оно было, как утверждается, сирийским правительством и несколькими крупными российскими частными бизнесменами.

После начала российского вторжения в Украину Башар Асад несколько раз публично, в том числе и на личных встречах с Путиным, заявлял о своей полной поддержке Москвы, ведущей, как он выразился еще в 2022 году, использовав столь любимую в Кремле формулировку, "битву против новых и старых нацистов".

Башар Асад избирался на пост президента на безальтернативных выборах в 2000 и 2007 годах, а 3 июня 2014 года переизбрался президентом на первых "альтернативных" выборах (проходивших в условиях апогея гражданской войны и бойкота со стороны тогда еще существовавшей в Сирии "самой умеренной" оппозиции) с официальным результатом 88,7 процента голосов. В 2021 году Башар Асад на очередных президентских выборах набрал 95,1 процента голосов избирателей. Притом что это голосование, названное фарсом всеми его оппонентами и всеми западными и многими мусульманскими государствами, прошло лишь на контролируемых правительственными войсками территориях, Дамаском оно, конечно, признано легитимным. За избирательным процессом следили международные наблюдатели – из России, Беларуси, Китая, Ирана, Армении, самопровозглашенной Южной Осетии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Боливии, Алжира, Мавритании и ЮАР.

За почти 13 лет конфликта в Сирии погибли почти полмиллиона человек, в том числе более 300 тысяч мирных жителей. Реальное число жертв на самом деле могло быть значительно больше. Еще не менее 100 тысяч сирийцев официально "пропали без вести", то есть также были убиты или сгинули в асадовских тюрьмах и концлагерях. Сирийская война с 2019–2020 годов фактически оказалась заморожена. Сегодня правительство Башара Асада удерживает контроль над примерно 75 процентами территории государства, в том числе все крупные города, более-менее урбанизированные земли и почти все сельхозугодья. Из 16 с половиной миллионов довоенного населения страны более 6 с половиной миллионов бежали за границу, в основном в соседние Турцию, Иорданию, Ливан, и еще не менее 1 миллиона – в Европу. При этом более 80 процентов оставшихся жителей Сирии живут за чертой бедности – в то время как дети чиновников из ближайшего окружения Асада хвастаются спортивными автомобилями, ювелирными изделиями и самыми модными гаджетами в своих аккаунтах в Instagram.

Продукты питания в Сирии стали стоить дороже, чем в любое другое время в течение всего конфликта. Национальная валюта, сирийский фунт (или лира) постоянно падает. В Сирии в свободной продаже сейчас все труднее отыскать такие базовые товары, как мука, сахар, рис, автомобильное топливо и лекарства со средствами индивидуальной гигиены. Даже в таких оплотах власти Асада, как прибрежный город Латакия, звучат голоса критики в его адрес – в первую очередь из-за пронизавшей весь его режим тотальной коррупции.

"Сирийский кризис никогда не заканчивался, – напоминает политолог-арабист Ксения Светлова. – То, что те или иные государства поочередно объявляли о том, что они одержали там победу и полностью разгромили врага – это ведь ни о чем не говорит. Абсолютно вся Сирия лежит в руинах! Нет практически ни одного региона, который был бы не затронут войной и экономическим кризисом, который сейчас усугубляется, и он, конечно же, бушует в стране уже много лет. Поэтому до тех пор, пока в Сирии ничего не начнет делаться для послевоенного восстановления, кризис будет продолжаться. И Асаду будет сложнее держать ситуацию под контролем.

Асад разгромил большую часть сил оппозиции, но глубинные причины конфликта ведь внутри страны он никак не устранил. Противостояние между его алавитским режимом и суннитским большинством сирийцев никуда не делось. Национального диалога о примирении не ведется. Должно начаться сразу два процесса: один – послевоенного восстановления, быстрого строительства, создания новых рабочих мест (то есть всего того, чего в Сирии не происходит), а второй – национального примирения. Но никаких предпосылок к этому абсолютно нет.

– Если режим Асада будет продолжать ветшать изнутри и дальше, Москва все равно до последнего будет вливать в него, образно говоря, силы, патроны и деньги? Что должно произойти, чтобы Путин отказался от поддержки Асада?

Когда Путин поддерживает Асада, он поддерживает, конечно, не конкретного человека, а возможность продления своего влияния и действия своих сил на территории Сирии

– Какая-нибудь огромная новая революция регионального масштаба. Когда Путин поддерживает Асада, он поддерживает, конечно, не конкретного человека, а возможность продления своего влияния и действия своих сил на территории Сирии. Кремль хочет закрепить за собой эту территорию, сделать пребывание там долгим. Сирия для России, конечно же, это региональный ближневосточный центр, это выход в Средиземное море, со всеми вытекающими из этого для Кремля возможностями. Представим себе, что сейчас в Сирии, например, будут размещены ракеты большой или средней дальности. Что это будет означать для Европы? Поэтому Россия вкладывает, по большому счету, там только в себя.

Вопрос – может ли она заменить Асада кем-то другим? Я на данный момент не вижу такой возможности. Хотя это все очень детально обсуждалось в последние несколько месяцев. Один сайт, который ранее принадлежал Евгению Пригожину, в 2022 году опубликовал очень негативный отчет-прогноз о его будущем – это все может быть симптомом давления на сирийского президента, недовольства Асадом. В Москве же прекрасно знают, кто является их клиентом, никаких сюрпризов здесь нет. И то, что поговаривали о его смещении еще в 2012 году, – это тоже известно. Но, судя по всему, его не на кого менять, потому что лидером в Дамаске для Кремля должен быть только такой человек, который помнит, что лично он обязан Путину всем, личным выживанием и выживанием своего режима", – говорит Ксения Светлова.

Помимо прочего, за время войны режим в Дамаске сумел, и успешно, превратить страну в так называемое "наркогосударство". Сирия вышла на первое место в мире по производству фенитиллина (также называемого каптагоном или биокаптоном). Подпольный экспорт этого тяжелого синтетического психостимулятора (более 80 процентов мировых поставок), называемого еще "наркотиком джихадистов" (он вызывает агрессивную эйфорию и снижает восприимчивость организма к боли и лишениям), приносит правительству Асада, по некоторым оценкам, до 90 процентов всех иностранных валютных поступлений. В 2022 году ежегодный объем нелегальной торговли режимом Асада фенитиллином оценивался в 57 миллиардов долларов – в том году это в два с половиной раза превышало общий объем торговли кокаином всех мексиканских наркокартелей, вместе взятых.

Производство в Сирии родственного амфетамину фенитиллина, вызывающего сильную зависимость, по данным западных медиа, например The Guardian и The New York Times, лично курирует имеющий репутацию жестокого психопата Махер Асад – младший брат сирийского диктатора, командующий 4-й бронетанковой дивизией сирийской армии. На базах этой элитной воинской части находятся и лаборатории по производству наркотика, и упаковочные заводы, и логистические центры принятия решений о путях его контрабанды за границу.

Политолог-востоковед Леонид Исаев, один из соавторов книги "Метаморфозы сирийской оппозиции", очень скептически оценивает вероятность того, что сирийский политический режим хоть как-то изменится в ближайшем будущем – равно как и его теснейшие связи с Москвой:

"За эти годы России удалось не только сохранить власть Башара Асада, но и почти ликвидировать умеренную сирийскую оппозицию, которая не просто была когда-то его главным противником, оспаривавшим его легитимность. Это была единственная сила, возможное будущее участие которой в правлении Сирией оказалось бы приемлемым для Запада. Вообще сирийская оппозиция – это уникальный феномен, потому что события, которые произошли на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии в 2011 году, породили крайне пестрый по своим взглядам и идеологическим воззрениям конгломерат движений, партий, ассоциаций. Разброс и спектр этих движений действительно поражает – от, скажем, представителей разных феминистских движений до консервативных исламистских, от друзов и алавитов до троцкистов и националистов, от либералов до курдов и туркоманов.

Асад не просто устоял, но и во многом сохранил всю полноту власти, которую имел до "арабской весны". Но при всем этом ситуация в целом в Сирии – плохая

Асад не просто устоял, но и во многом сохранил всю полноту власти, которую имел до "арабской весны". Но при всем этом ситуация в целом в Сирии – плохая. И эта вот "стабильность", которой, в том числе и благодаря вмешательству Москвы, удалось временно добиться, это не решение проблемы – это откладывание решения, заметание мусора под ковер, называйте как хотите. И все те беды и невзгоды, в том числе и политического характера, которые в 2011 году привели к тому, что на территории Сирии началось восстание против Башара Асада и появилось столь пестрое и в определенные моменты времени мощнейшее оппозиционное движение, – все эти вещи рано или поздно в Сирии вспыхнут с новой силой. И вряд ли сирийцам удастся избежать очередного витка конфликта. Поэтому "стабильность", которую Россия в Сирию привнесла, она временная и краткосрочная. Точку в сирийском конфликте ставить еще очень рано".

Международные правозащитные организации по-прежнему доказательно обвиняют Москву в совершении в Сирии военных преступлений. Как напоминают аналитики Amnesty International и Human Rights Watch, российская авиация начиная с 2015 года многократно и целенаправленно атаковала в густонаселенных районах на севере и северо-западе страны, находившихся (или находящихся до сих пор) под контролем разных антиасадовских сил и группировок, разные гражданские объекты – жилые кварталы, школы, медицинские центры, пункты раздачи гуманитарной помощи. В октябре 2019 года журналисты The New York Times за одно такое расследование действий российской армии в Сирии были удостоены Пулитцеровской премии.

В ноябре прошлого года несколько следственных судей Франции выдали международный ордер на арест Башара Асада по обвинению в соучастии в военных преступлениях и преступлениях против человечности – в связи со случаями применения его войсками за последние 10 лет химического оружия и кассетных бомб против мирных жителей на территориях, удерживавшихся отрядами сирийской оппозиции.

Также были выписаны ордера на арест Махера Асада и еще двух самых высокопоставленных военных в его правительстве — генерала Гассана Аббаса и генерала Бассама аль-Хасана. Все они обвиняются, например, в применении начиненных зарином управляемых авиабомб в сирийском городе Дума (пригороде Дамаска) в августе 2013 года – в результате чего от удушья там погибли более 1400 человек, включая детей.

В последние месяцы, после нападения группировки ХАМАС на Израиль и начала им ответной военной операции в секторе Газа, на всем Ближнем Востоке возникла опасность новой большой войны, в которой могут быть задействованы, так или иначе, многие крупные внешние игроки, противостоящие друг другу, – США, Израиль, Иран, разные арабские государства, Турция – и Россия.

В регионе уже пошла цепная реакция из сразу нескольких вооруженных конфликтов. Это и обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном, и нападения воспрянувшей как бы из небытия группировки "Исламское государство", совершенные ей в Иране и Ираке, и активизация иранских прокси-сил, в первую очередь йеменских хуситов и шиитских группировок в Ираке и Сирии, атакующих американские базы в Иордании и почти все без исключения торговые суда (включая и российские) в Красном море. На этом фоне многие аналитики вспоминают, что Сирия (как и Ливан) - государство, непосредственно граничащее с Израилем и официально все еще находящееся с ним в состоянии войны.

Знаток Ближнего Востока, политолог-востоковед Никита Смагин также напоминает, что война в Сирии вовсе не закончилась – и в определенный момент она может стать одним из факторов, который дестабилизирует весь регион:

"В последний год в Сирии вновь заметна активизация террористической группировки "Исламское государство", это оставшиеся отряды того "ИГИЛ", который наводил ужас на весь мир еще несколько лет назад. Помимо этого были обострения в районах, которые плотно контролирует Башар Асад, связанные с еще больше ухудшившейся социально-экономической ситуацией. Есть постоянное вооруженное противостояние Турции и курдских формирований и постоянное противостояние правительства Асада и сил, которые его поддерживают, в том числе армии России, с разными оппозиционными, более или менее исламистскими отрядами. До сих пор все это было на привычном уже уровне последних двух-трех лет, однако сейчас стало более интенсивным.

С начала российского вторжения в Украину Сирия для Москвы стала "активом", который нельзя бросать, но который и не должен отвлекать

С начала российского вторжения в Украину Сирия для Москвы стала неким "активом", который, с одной стороны, нельзя ни в коем случае бросать (ну, с точки зрения Кремля), а с другой стороны, российским властям хотелось бы, чтобы тамошняя военная операция никак не отвлекала их от "основного фронта". Ничего такого пока не получается, потому что ситуация в Сирии остается стабильно плохой, градус недовольства населения режимом Асада повышается и начинаются новые социальные волнения среди разных этноконфессиональных групп на всей той территории, которую Дамаск вернул под свой контроль благодаря военной помощи Ирана и России. Во-вторых, там все дальше обостряется противостояние с Соединенными Штатами.

Конечно, в Кремле мечтают, чтобы Соединенные Штаты покинули Сирию вообще раз и навсегда, будучи отвлеченными другими проблемами, но происходит-то все наоборот – присутствие США там возрастает. В целом можно сказать, что позиция России там пока не критическая, российское присутствие там сохранится. Но при этом Москве придется на нее периодически отвлекаться и придумывать, что со всем делать. И сегодняшний кризис вокруг Израиля пока, наверное, также обстановку для Москвы кардинальным образом там не поменял – но это лишь пока. И если вдруг этот конфликт серьезно выйдет на новый виток, то уже и России придется в нем участвовать, так или иначе.

Война в секторе Газа вроде напрямую с Россией не связана. Но если в нее вмешается, к примеру, проиранская шиитская радикальная группировка "Хезболла", базирующаяся в Ливане и отчасти в Сирии, то в этом случае, конечно, и Москва так или иначе окажется на "перекрестке огня" и ей придется как-то на все реагировать. И тогда Соединенным Штатам придется как-то реагировать и на нее. Если мы представим, а это сейчас стало очень вероятным сценарием, мощный воздушный удар США по иранским объектам в Сирии, который по силе будет значительно превышать все то, что мы видели ранее, то там почти наверняка произойдет радикальная переоценка обстановки всеми задействованными игроками. Будущее войны в Сирии сейчас очень сильно зависит от развития палестино-израильского противостояния.

– В итоге дальнейшее развитие либо затухание войны в Сирии будут все-таки решать другие державы? И все сейчас упирается в то, какие шаги предпримут Израиль и Иран, в то, что вообще начнется, либо не начнется, на всем Ближнем Востоке?

– Второй фактор, конечно, очень значимый. Если мы увидим какую-то полномасштабную войну против Израиля на Ближнем Востоке – это не самый вероятный сценарий сейчас, но все-таки достаточно вероятный, – то это, конечно, будет принципиально новая действительность. И не только для Сирии, а вообще для всего региона. Но в любом случае Сирия останется территорией вечной нестабильности. Нужно следить за тем, произойдут ли на сирийской территории какие-то возможные обострения между Россией и США, в первую очередь, потому что тут возможно какое-то очень серьезное ухудшение, просто невзначай. Ведь если две стороны постоянно друг с другом опасно сталкиваются, маневрируют, то в какой-то момент это может привести к открытому столкновению.

Да и вообще там, конечно, есть множество других сценариев и факторов, которые в любой момент могут громко выстрелить. Это и турецкая экспансия, и курды, и их противостояние. Так что, конечно, Сирия еще преподнесет им всем сюрпризы. Главный вопрос – масштаб этих сюрпризов. Будет ли это вновь какой-то локальный пожар, который можно будет достаточно быстро потушить, или все-таки нечто большее, во что влезет и Россия? – задается вопросом Никита Смагин.