Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, выступивший в феврале против вторжения России в Украину, предложил своим коллегам по парламенту, членам партии "Единая Россия" и главам регионов записаться добровольцами на фронт. Внимание на это обратила редакция Сибирь.Реалии.

Он сделал это в своём телеграм-канале, комментируя новость об освобождении Украиной занятого Россией Изюма Харьковской области и неподтверждённое сообщение о том, что украинские войска после входа в город проводят зачистки и занимаются мародёрством.

"Единороссы с их "Россия тут навсегда" и целая рать депутатов плюс целая рать губернаторов и местных начальников, увешивающих российские города Z-лозунгами "Своих не бросаем!", по идее, должны после такого застрелиться, или как минимум записаться на фронт добровольцами, чтобы искупить обманутое доверие жителей "освобожденных территорий" кровью", — написал депутат.

54-летний депутат упомянул слова губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, заявившего, что тот бы поехал воевать в Украину, но не может, так как у него "бронь из-за губернаторства".