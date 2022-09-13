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Депутат Госдумы предложил записаться на войну в Украине единороссам и главам регионов

Samara professor

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, выступивший в феврале против вторжения России в Украину, предложил своим коллегам по парламенту, членам партии "Единая Россия" и главам регионов записаться добровольцами на фронт. Внимание на это обратила редакция Сибирь.Реалии.

Он сделал это в своём телеграм-канале, комментируя новость об освобождении Украиной занятого Россией Изюма Харьковской области и неподтверждённое сообщение о том, что украинские войска после входа в город проводят зачистки и занимаются мародёрством.

"Единороссы с их "Россия тут навсегда" и целая рать депутатов плюс целая рать губернаторов и местных начальников, увешивающих российские города Z-лозунгами "Своих не бросаем!", по идее, должны после такого застрелиться, или как минимум записаться на фронт добровольцами, чтобы искупить обманутое доверие жителей "освобожденных территорий" кровью", — написал депутат.

54-летний депутат упомянул слова губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, заявившего, что тот бы поехал воевать в Украину, но не может, так как у него "бронь из-за губернаторства".

  • 26 февраля Матвеев заявил в твиттере, что война должна быть немедленно прекращена. "Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев", — написал он. В интервью ББС он сказал, что считает, что Россия должна быть инициатором прекращения боевых действий.
  • В июне "Медуза" сообщила, что партия запретила членам КПРФ публично выступать против войны. Перед февральским вторжением Матвеев голосовал за признание сепаратистских республик Донбасса независимыми государствами. За это он включён в санкционные списки стран Запада.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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