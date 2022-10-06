Два года назад, 2 октября 2020 года, независимая журналистка из Нижнего Новгорода Ирина Славина сожгла себя перед зданием областного управления МВД. В своей смерти она просила винить российское государство. В день двухлетия со дня смерти Ирины на месте ее гибели прошла акция памяти, на которой с самым жестким заявлением выступила дочь Ирины Маргарита Мурахтаева. Она, по сути, конкретизировала предсмертную записку Славиной и напрямую обвинила в смерти своей матери Владимира Путина.

4 октября Маргарите Мурахтаевой выписан административный протокол. Полиция предпочла не заметить выпадов против главы государства и вменила Мурахтаевой в вину дискредитацию российской армии.

На место гибели Ирины Славиной в минувшее воскресенье пришли в основном ее друзья и коллеги – люди, благодаря которым все эти два года каждую пятницу на скамье перед зданием ГУ МВД появлялись цветы.

22-летняя дочь Славиной вышла на эту акцию памяти с плакатом, в тексте которого связала смерть своей матери с нынешними событиями: "Моя мама бы сказала: "Путин, иди к черту со своей войной!" Но Путин убил ее раньше".

В тот же день на месте акции были задержаны несколько человек, но в отделе полиции №5 Нижнего Новгорода их продержали недолго. Задержанной Ирине Пономаревой сотрудники МВД объяснили, что их интересует именно Мурахтаева.

Накануне Маргариту вызвали в отдел полиции – сначала телефонным звонком, а затем и повесткой. В здание ОП №5 Мурахтаева пришла с адвокатом правозащитного проекта "Забрало" Кристиной Тюриной.

– Маргарита предполагала, что ей будут вменять организацию несанкционированного публичного мероприятия. Но мы вышли из полиции с протоколом по "20.3.3" (номер административной статьи о дискредитации ВС России. – Прим.), – говорит адвокат.

Было написано: оскорбление президента и упоминание войны

– Вообще, если честно, следователь сам ничего не знает, ничего не понимает. Вот ему дали: разбирайся! Всё! В материалах дела было написано: оскорбление президента и упоминание войны. Но мне вменяют статью о дискредитации, – подтверждает Мурахтаева. – Конечно, я понимала, чем рискую. А чего бояться? Бояться уже нечего! И так вокруг ужас происходит. Это [наказание] – лишь малая из бед.

Плакат Маргариты по смыслу полностью созвучен тем высказываниям, которыми коллеги, друзья, знакомые Славиной делятся в эти дни.

"Надо понимать, что Ира Славина просто не смогла бы вынести сегодняшней реальности, она сгорела бы изнутри", – пишет нижегородский общественник Игорь Преображенский.

"Да, она уже два года назад почувствовала весь масштаб того кошмара, что наступает и наступил сейчас", – добавляет оппозиционер Илья Мясковский.



Подтверждением последних слов служит фейсбук-аккаунт Славиной, до сих пор открытый всем пользователям. В постах Ирины – не только прогнозы, но и рецепты спасения. Вот, например, одна из последних записей, сделанная всего лишь за месяц до смерти:

"Я считаю, что Европа должна принять срочные меры для разработки международных нормативных актов с целью выявления на своей территории ближайших родственников и подельников действующих российских чиновников и депутатов и проверки законности происхождения их активов. При отсутствии доказательств на активы следует наложить арест, родня наших мучителей [должна быть] депортирована в Россию. Если для этого их надо лишить гражданства – будьте добры".

Славина много и жестко писала о безропотной покорности российского народа, о слепой вере людей в тезисы пропаганды. При этом она не видела для себя возможности жить и работать за пределами России, несмотря на то что никаких иллюзий по поводу будущего страны не питала.

"Мы обречены. Спасайтесь, кто может!" – писала Славина два года назад

"Стремительное развитие страны после отмены крепостного строя остановилось при большевиках, но несколько десятилетий мы ещё выезжали по инерции на "старой школе", выучившейся до революции, а затем обучившей своих детей и, может быть, немного внуков. Но годы террора и война истребили все необходимые запасы людей, которые могут и жаждут созидать. Мы обречены. Спасайтесь, кто может", – это пост Ирины Славиной от 30 сентября 2020 года.

Независимый сайт Koza Press, созданный Ириной, и сегодня доступен как архивный ресурс. Между тем семья Славиной продолжает добиваться наказания силовиков, которые пришли к Ирине с унизительным обыском за день до ее гибели. Следственный комитет России трижды отказывалась возбуждать уголовное дело по факту действий следователей и сотрудников полиции, и 29 сентября прошло первое заседание по обжалованию этого отказа.

"Следственный комитет вообще ничего не ответил на запрос суда к заседанию, материалы проверки не предоставили. В итоге следующее заседание назначено на 25 октября", – сообщает юрист Сергей Шунин.

По словам юриста, несмотря на глухую оборону, которую заняли силовики по истории с обыском, есть как минимум один государственный орган, который усмотрел в преследовании Ирины Славиной "избыточное использование процессуальных возможностей и предъявление гражданам чрезмерных обвинений". Такие формулировки содержатся в докладе уполномоченного по правам человека в Нижегородской области за 2020 год.

Близкие Славиной считают, что она решилась на суицид из-за давления властей. За день до самоубийства силовики провели у Славиной обыск по делу о сотрудничестве с "Открытой Россией" и в очередной раз изъяли технику.