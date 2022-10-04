На дочь совершившего самосожжение журналиста составили протокол

На дочь совершившей самосожжение в Нижнем Новгороде Маргариту Мурахтаеву составлен протокол по статье о дискредитации армии за антивоенный плакат, с которым она вышла на место акции в годовщину события.
"Моя мама бы сказала: "Путин, иди к чёрту со своей войной". Но Путин убил её раньше", было написано на плакате. Мурахтаева встала с ним у здания МВД.
Возле него 2 октября 2020 года совершила самосожжение её мать – редактор независимого нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина. Перед самоубийством журналистка написала пост в фейсбуке со словами "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".
Через два дня после пикета Мурахтаеву вызвали в отдел полиции грозит штраф до 50 тысяч рублей.
- Близкие Славиной считают, что она решилась на суицид из-за давления властей. За день до самоубийства силовики провели у Славиной обыск по делу о сотрудничестве с "Открытой Россией" и в очередной раз изъяли технику.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией".
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", более 3800 россиян стали фигурантами дел по этой статье. За повторную дискредитацию вооружённых сил России предусмотрена уголовная ответственность со сроком до трёх лет лишения свободы.
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