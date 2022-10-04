На дочь совершившего самосожжение журналиста составили протокол

На дочь совершившей самосожжение в Нижнем Новгороде Маргариту Мурахтаеву составлен протокол по статье о дискредитации армии за антивоенный плакат, с которым она вышла на место акции в годовщину события.

"Моя мама бы сказала: "Путин, иди к чёрту со своей войной". Но Путин убил её раньше", было написано на плакате. Мурахтаева встала с ним у здания МВД.

Возле него 2 октября 2020 года совершила самосожжение её мать – редактор независимого нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина. Перед самоубийством журналистка написала пост в фейсбуке со словами "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Через два дня после пикета Мурахтаеву вызвали в отдел полиции грозит штраф до 50 тысяч рублей.