Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном округе

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. До него этот пост занимал Александр Гуцан, который теперь стал Генеральным прокурором России.

В 1990-х Игорь Руденя работал в компаниях "Росхлебопродукт" и «Росзерно». В марте 2016 года президент Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области и утвердил в должности главы региона в сентябре того же года.

В последние недели в СМИ появлялись предположения, что новым постпредом президента в Северо-Западном округе станет Дмитрий Козак, покинувший в середине сентября "по собственному желанию" место заместителя главы администрации президента по собственному желанию.

Перед этой отставкой газета The New York Times писала, что Козак, входящий в ближайшее окружение Владимира Путина, недавно представил ему план прекращения боевых действий в Украине, а также призвал к внутренним реформам в России, включая усиление контроля над силовыми структурами и создание независимой судебной системы. В публикации отмечалось, что Козак, который долгое время курировал важные государственные проекты и регионы, из-за своей позиции по войне в Украине в последнее время утратил влияние в Кремле.

О трудоустройстве Козака ничего не сообщается, предполагается, что он теперь "уйдёт в бизнес".



