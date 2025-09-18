Неправильный Козак

Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку.

Чиновники его уровня редко покидают администрацию президента, поэтому сообщение об отставке "по собственному желанию" привлекло внимание. Есть версия, что Козак потерпел поражение в аппаратной борьбе с Сергеем Кириенко.

Козак – уроженец Украины. Он один из давних соратников Владимира Путина. Отвечал за политику в отношении стран постсоветского пространства, контролировал стратегию Кремля в Украине, но в 2022 году Путин переложил эту ответственность на Кириенко.

В феврале 2022 года, на заседании Совета безопасности РФ перед полномасштабным вторжением в Украину Козак призывал к продолжению переговоров с Киевом. Считается, что он был единственным из высокопоставленных чиновников, выступившим против войны. Газета The New York Times писала, что в 2025 году он предлагал президенту РФ начать мирные переговоры. О том, что он попал в опалу у Путина, сообщали источники "Медузы" и Би-би-си.

О роли Дмитрия Козака и усилении влияния Сергея Кириенко говорим в программе "Лицом к событию" с политологом Иваном Преображенским.