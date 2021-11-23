Политическая остановка в Европе, надо признать, становится нервной. "Известное напряжение там [в Европе] всё-таки возникло, – удовлетворенно заметил Владимир Путин на недавней встрече с дипломатами. – …Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше". Логика путинского мышления незамысловата: мы ведем "игру на повышение", будем устраивать разные пакости и балансировать на грани войны до тех пор, пока Запад не капитулирует. И действительно, нынешней осенью Кремль развязал как минимум три серьезных кризиса.



В сентябре "Газпром" отказался поставлять в Европу дополнительные по отношению к предусмотренным долгосрочными контрактами объемы газа. Возникла перспектива нехватки топлива в случае холодной зимы, а значит, паника и аномальный рост цен. В Москве намекали, что поставки возобновятся, как только будет сертифицирован "Северный поток – 2". В ответ Европейская комиссия инициировала против "Газпрома" антимонопольное расследование, компании пришлось возобновить заполнение своих хранилищ в Германии и Австрии. Совсем некстати для Москвы 16 ноября немецкое Федеральное агентство по сетям приостановило (надо думать, до лета будущего года) сертификацию оператора газопровода – 100-процентной "дочки" "Газпрома" Nord Stream 2 AG. Это решение, разумеется, сугубо юридическое, ничего общего с политикой не имеет, оно совпало по времени с кризисами: и с газовым, и с миграционным на польско-белорусской границе. Так получилось, бывает.

Устроенный Александром Лукашенко – скорее всего, по указанию Москвы – миграционный кризис мог иметь губительные последствия. В СМИ появились вполне реальные сценарии эскалации перестрелок между польскими и белорусскими пограничниками и их перерастания в полномасштабный вооруженный конфликт. Лукашенко грозил перекрыть газопровод в Европу и намекал, что у мигрантов может появиться взрывчатка и оружие "из Донбасса". Российских парашютистов десантировали вблизи польской границы, бомбардировщики Ту-22 и Ту-160 барражировали над Беларусью. Обстановка несколько разрядилась после двух телефонных разговоров Ангелы Меркель с Лукашенко: мигрантов начали постепенно выводить из приграничных лесов. Одновременно, как и следовало ожидать, посыпались заявления о том, что Меркель капитулировала перед Москвой и Минском. Правда, никто из их авторов не знает, что именно и в каком тоне говорила канцлер Германии белорусскому диктатору. Зато известно заявление немецкого министра внутренних дел Хорста Зеехофера: "Мы не поддадимся на это давление и не скажем, что готовы принять беженцев в европейских странах". Поляки "действуют в интересах всего Европейского союза".

Похоже, газовый и миграционный кризисы прошли свой апогей благодаря твердой позиции европейских лидеров, но вот военное давление на Украину продолжается. В середине октября в американских СМИ появились первые сообщения о концентрации российских войск вблизи украинских границ, в конфигурации, наводившей на мысль о подготовке крупных наступательных операций. В первых числах ноября в Москву прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс. Судя по тому, что он разговаривал не только с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым, но и по телефону с Владимиром Путиным (а это – крайне редкий случай), ситуация приобрела немалую остроту. Пока Кремль не склонен прислушаться к предупреждениям Вашингтона. Несколько дней назад директор национальной разведки США Эйврил Хайнс проинформировала руководство НАТО в Брюсселе о российских войсках вблизи Украины и о угрозе российского вторжения.

Зачем новый саммит с Байденом нужен Путину, знают лишь несколько человек в Кремле

Эти кризисы отвлекают внимание от назойливых попыток Кремля организовать новый российско-американский саммит. Дмитрий Песков неоднократно утверждал: такая встреча, для начала онлайн, может пройти до конца этого года. Это значит, что одна из главных целей "игры на повышение" – вынудить президента США согласиться на рандеву с российским президентом. В Вашингтоне, похоже, такая перспектива восторга не вызывает. Джейн Псаки, пресс-секретарь президента Байдена, комментируя 19 ноября очередное заявление Пескова о готовящейся встрече, сообщила, что никакой информации об этом у неё нет, но, если о чем-то подобном договорятся, "она будет счастлива поделится такой информацией".

Зачем новый саммит с Байденом нужен Путину, знают лишь несколько человек в Кремле. Не вызывает сомнений, однако, что российская стратегия в отношении Украины в 2021 году потерпела крах. В Киеве, Париже и Берлине не готовы согласиться с российской интерпретацией Минских соглашений. И если раньше в Москве это вызывало только раздражение, то теперь к нему добавилась растерянность. Публикация переписки между министрами иностранных дел России, Германии и Франции – скандальное нарушение дипломатической практики, объяснить которое можно только полным непониманием на Смоленской площади того, что делать дальше. И потому, скорее всего, Путин хочет добиться от Байдена каких-то уступок по украинской проблематике.

На концентрацию российских войск вблизи украинских границ Вашингтон отвечает полетами бомбардировщиков В-1В над Чёрным морем и направлением туда боевых кораблей с крылатыми ракетами на борту. В Кремле такие действия именуют "провокационными действиями НАТО у российских границ". Москву, очевидно, сильно беспокоит наметившийся в 2021 году общий курс США и НАТО на силовое сдерживание российских агрессивных намерений. Примеров немало: состоявшиеся весной-летом крупнейшие с 1991 года учения НАТО Defender Europe 21; учения украинского и западных флотов в Черном море; участившиеся полёты разведывательной и бомбардировочной авиации вдоль российских границ. Не случайно же Путин с очевидной тревогой обратился к Лаврову: "Нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может". Ставить вопрос Лавров, конечно, будет, ему не впервой, но добиться "долгосрочных гарантий безопасности" Кремль сможет, только если прекратит военные провокации.

Не исключено, что Путин в конце концов осознал: только в первые сутки вооруженного конфликта с США "по России может быть применено до 1500 стратегических крылатых ракет в обычном оснащении с 60 надводных кораблей и 25 многоцелевых атомных подводных лодок. В поражении заранее разведанных целей в глубине российской обороны могут участвовать до 2000 боевых самолетов различного назначения и еще 500 самолетов палубной авиации с пяти-шести авианосцев". И если эти ракеты будут выпущены, у российских генералов будет только две возможности: либо развязать ядерную войну и заведомо погибнуть вместе с американцами, либо капитулировать. Впрочем, столь же вероятно, что в Кремле уверены: США и НАТО не вступятся за Украину.

Военно-политический анализ не может игнорировать самый плохой вариант: крупномасштабное вторжение российской армии в Украину с массовым применением боевой авиации. Путинские войска понесут тяжелые потери, но смогут оккупировать несколько украинских областей. США и НАТО не рискнут прямо вмешиваться в конфликт. Но что дальше? В недавнем исследовании вашингтонского Центра стратегических и международных исследований говорится, что в этом случае Россию ожидают "парализующие санкции, глубокая изоляция от Запада и, не исключено, поддержанное Западом партизанское движение". Примерно так, как это было во время афганской войны. Сотрудники этого Центра иногда ошибаются, но не часто.

"Игра на повышение" приносит успех, когда она ведется с позиции превосходящей силы. В противном случае это – блеф. Блефуя, можно выиграть раз-другой, но в конечном итоге такие игроки проигрываются в прах и плохо кончают.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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