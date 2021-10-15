Поиски предсказуемости. Юрий Федоров – о поездке Виктории Нуланд



Чего заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд хотела добиться в российской столице и добилась ли чего-нибудь вообще, мы, возможно, узнаем через неделю-другую, когда и если в СМИ появятся соответствующие утечки. Однако логично предположить, что прежде всего Нуланж должна была оценить, готов ли Кремль к "стабильным и предсказуемым" отношениям с США, которых ждут в Белом доме. После встречи с Владимиром Путиным в Женеве Джо Байден заявил, что через полгода – год станет ясно, способна ли Россией вести значимый стратегический диалог, удается ли остановить кибератаки на американские объекты, и в целом, можно ли иметь дело с российским руководством. С тех пор прошло уже четыре месяца, и пора подводить предварительные итоги. Нуланд "очень высоко оценила откровенный и продуктивный обзор российско-американских отношений", проведённый вместе с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Так что некоторые выводы она, видимо, смогла сделать. А вот какими они являются, будет понятно позднее.

Из конкретных проблем, которые Нуланд обсуждала в Москве, особое место заняла ситуация в Украине и вокруг неё. Итоги переговоров американского дипломата с главным куратором российской "киевской" политики, заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком вызывают много острых вопросов. По его словам, было подтверждено, что "без согласования будущих параметров автономии или другими словами особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен". Он и Нуланд, сказал Козак, также "подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения". Это выглядит как серьезный успех российской политики. Москва стремится во чтобы то ни стало навязать Киеву свою интерпретацию Минских соглашений, в том числе тезис об "автономии Донбасса", а в Киеве, естественно, считают такой подход "политической удавкой".

Козак, однако, приписал Нуланд далеко не то, что та говорила, таковы уж нравы кремлевских обитателей. Американское посольство в Москве воспроизвело действительную позицию заместителя госсекретаря: "Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией, касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе". Об "автономии Донбасса" и "единственной основе" в официальной информации посольства не упоминается. Тем не менее, ссылка на Минские соглашения даже в такой форме не может не вызвать в Украине болезненной реакции.

Важно иметь в виду, что российская интерпретация этих соглашений серьёзно искажает их реальное содержание. В частности, Москва настаивает на прямых переговорах Киева с руководителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской "народных республик". Между тем, ни о каких таких "республиках" в минских документах речь не идет. Там говорится об "отдельных районах", то есть административно-территориальных образованиях, находящихся вне контроля украинских властей. С представителями этих районов Киев должен обсуждать порядок проведения местных (то есть районных, городских, поселковых и так далее) выборов и некоторые другие вопросы.

Просматриваются контуры возможной сделки: США признают Минские соглашения, а Кремль обещает "ничего не делать" в Украине

Помимо этих и других, хорошо известных юридических вопросов есть практическая, самая важная сторона дела. Упомянув Минские соглашения, Нуланд, бесспорно, сделала серьёзную политическую уступку Москве. И тогда надо задать вопрос: получила ли она что-либо взамен, и если да, то что именно? В этой связи обращает на себя внимание скандальная статья Дмитрия Медведева, опубликованная в тот самый день, когда Нуланд прилетела в Москву. Статья омерзительная, с явным антисемитским подтекстом, свидетельствующая о подавленных патологических комплексах её автора или, что более вероятно, её авторов. Но если отбросить ругательства, то остаютсчя три сформулированных в этом тексте важных тезиса. Во-первых, Москва не будет разговаривать с Владимиром Зеленским. Во-вторых, в Москве решили подождать, когда к власти в Украине придет "вменяемое" руководство (то есть московские марионетки, с помощью которых Путин собирается превратить Украину в российский протекторат). И, в-третьих, Медведев отвечает на главный вопрос: "Что делать в этой ситуации (то есть пока в Киеве не пришли к власти "вменяемые" люди – прим РС.)? А ничего". "Ничегонеделание" предполагает, что вторгаться в Украину вооруженным путем в Кремле не собираются, по крайне мере, пока. Написать такое Медведев мог только с санкции Путина.

Таким образом, просматриваются контуры возможной сделки: США признают Минские соглашения (причём неясно, в какой конкретно интерпретации), а Кремль обещает "ничего не делать" в Украине. Это значит, что вялотекущие и заведомо безрезультатные переговоры в Трёхсторонней контактной группе и "нормандский процесс" будут продолжаться, но военная угроза Украине может быть на некоторое время несколько снижена. Между тем, для укрепления украинской обороноспособности важен каждый месяц, даже каждая неделя. И, кстати, в ближайшие дни в Украину прибудет министр обороны США Ллойд Остин, причём явно не с туристическими целями.

Визит Нуланд интересен ещё в одном отношении: с кем и о чем она беседовала в Москве. Дипломатическая логика предполагает, что заместитель американского госсекретаря должен (или должна) вести переговоры прежде всего со своими коллегами из министерства иностранных дел. Нуланд действительно встречалась с заместителем министра Сергеем Рябковым, отвечающем за отношения с США. С ним она обсуждала "посольскую войну" и положение дел в Афганистане. По последнему сюжету Рябкову ассистировал заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Эта беседа, по всему судя, окончилась ничем. "Позиции сторон плохо стыкуются", американцы "не прислушиваются к нашей логике, нашим требованиям", - подвёл итоги Рябков. Похоже, два солидных российских джентльмена не были склонны искать развязки и лишь разъясняли Нуланд свою логику, но безуспешно. Да, и непонятно почему, собственно, в США должны прислушиваться к требованиям господина Рябкова и его коллег, мало ли что могло прийти в голову обитателям высотки на Смоленской площади. Возможно, поэтому по украинской проблематике Нуланд разговаривала не с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, курирующим в МИДе отношения с постсоветскими странами, а с высокопоставленным сотрудником Кремля.

Бросается в глаза, что в списке собеседников Нуланд нет министра иностранных дел. 11 октября Сергей Лавров беседовал в Белграде с сербским руководством и участвовал в юбилейном заседании Движения неприсоединения; на следующий день переместился в Казахстан, где встречался с коллегами из стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 13 октября Лавров проводил переговоры с министром иностранных дел Анголы и выступал на совещании руководителей служб безопасности и разведки государств СНГ. В общем, для встречи с заместителем госсекретаря США времени у российского министра иностранных дел не нашлось. Не исключено, правда, что в Кремле ему посоветовали уклонится от разговора с Нуланд, или она сама дала понять, что иметь дело с Лавровым ей не хотелось бы. И то, и другое понятно. Шеф российской дипломатии регулярно выступает с зубодробительными интервью, обвиняя Запад и, в частности, США во всех грехах. Похоже, в Вашингтоне поняли, что обсуждать с Лавровым деликатные и острые вопросы, не скатываясь в пропагандистскую риторику, становится всё менее возможно.

Мы не знаем, сочла ли Нуланд российский режим партнёром, с которым можно выстроить "стабильные и предсказуемые отношения". Но знаем, что оснований для оптимистических выводов немного. История последних двадцати лет показывает, что Кремль предсказуем лишь в том смысле, что может прибегнуть к военной силе, если решит, что такие действия останутся безнаказанным.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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