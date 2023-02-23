Научно-фантастический журнал прекратил приём рассказов из-за ИИ

Научно-фантастический журнал Clarkesworld приостановил приём заявок на публикацию рассказов из-за наплыва питчей, написанных искусственным интеллектом.

В феврале журнал отклонил более 500 заявок и забанил их "авторов". Их количество стало расти после того, как разработчики ChatGPT предоставили к чат-боту широкий доступ. ChatGPT, число пользователей которого оценивается уже в сто миллионов, может писать код, стихи и даже научные работы.

По словам редактора журнала Нила Кларка, возможность платной публикации рассказа – журнал платит по 12 центов за слово – привлекла внимание желающих быстро обогатиться, используя искусственный интеллект.

Кларк добавил, что разговаривал с другими издательствами и выяснил, что ситуация в Clarkesworld не уникальна. Кларк предполагает, что журнал возобновит приём заявок в следующем месяце, но вскоре опять прекратит – и так до тех пор, пока в редакции не найдут решение.