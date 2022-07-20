ИКАО признала ответственность Минска за посадку самолёта Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) закончила расследование экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, после которой белорусские спецслужбы задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Эксперты пришли к выводу, что информация об угрозе взрыва на борту была заведомо ложной и о ней сообщили экипажу по указанию "высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси".

Организация пришла к выводу, что само сообщение о минировании угрожало безопасности рейса. Представитель Совета ИКАО от России с итогами расследования не согласился. Отчёт экспертов будет передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

23 мая 2021 года самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, пилотам сообщили о "серьёзной угрозе" взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдёт в воздушное пространство Литвы. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в других странах Балтии или Польше. "Боинг - 737" находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair.

Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.

Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику в странах Запада. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Беларуси были введены новые жёсткие санкции, включая запреты на перелёты, что нанесло колоссальный ущерб Минску как транспортному хабу.