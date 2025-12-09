Илью Яшина приговорили к году и 10 месяцам колонии

Суд в Москве заочно приговорил оппозиционера и бывшего муниципального депутата Илью Яшина в одному году и 10 месяцам колонии по обвинению в повторном нарушении порядка деятельности "иноагента".

Поводом для уголовного дела стали посты Яшина в телеграм-канале в 2024 году без маркировки, которую должны делать так называемые иностранные агенты. МВД России объявило его в розыск по этому делу в декабре 2024 года.

В сентябре Яшин публиковал справку МВД, согласно которой его как лицо без гражданства внесли в список лиц, которым запрещён въезд в Россию.

В ходе процесса выяснилось, что Яшин по-прежнему является гражданином России и официально считается несудимым, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

В 2022 году Яшина приговорили к восьми годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию. Поводом для преследования стал стрим, в ходе которого он говорил об убийствах мирных жителей в Буче.

1 августа 2024 года Яшин и еще 15 российских и белорусских политзаключённых были освобождены в рамках обмена на российских граждан, отбывавших наказание в США и странах Европы. Пресс-служба Кремля утверждала, что Владимир Путин сразу после освобождения подписал указы об их помиловании.