Иллинойс, Техас. Как выбрать правильного кандидата?

"Популярная Америка": профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин и ведущий подкаста "Читая новости" Валентин Барышников обсуждают устройство американской политики.

Бывший профессор математики Дэниел Бисс выиграл праймериз демократической партии в 9-м округе Иллинойса и практически гарантировал себе место в Палате представителей на выборах в ноябре. На праймериз обсуждали "доступность жизни", противостояние ICE и поддержку Израиля.

Иллинойс, Техас, где у республиканцев внезапные проблемы, и вообще начавшийся сезон праймериз перед выборами в Конгресс, - над всем этим сияет главный вопрос: как партиям выбрать правильных кандидатов, чтобы потом победить на всеобщих выборах.

Фрагмент подкаста:

– Насколько можно ли судить по праймериз, что у демократов есть запрос на центризм?

– Выборы выигрывают центристы. Вот мы увидим, как перед 2028 годом, вот это будет основной вопрос в демократических праймериз. Все знают, что самые большие шансы выиграть против республиканского кандидата всегда у центристских кандидатов. Если сейчас говорить про то, кто будет в двадцать восьмом году, это скорее Энди Бешир (губернатор Кентукки) или Джей Би Прицкер (губернатор Иллинойса), а не люди типа Александры Оказии-Кортеса (конгрессвумэн из Нью-Йорка) или Кэвина Ньюсома (губернатор Калифорнии). С другой стороны, Оказия-Кортес и Ньюсом гораздо ближе к демократическому избирателю, и каждый демократический избиратель вот будет думать, мне что важнее? Мне важнее, чтобы у нас был больше шанс на выигрыш или важнее, чтобы это было ближе моему моему сердцу.

– Интересно, что сейчас на площадках, где делаются ставки на политические процессы, Ньюсом считается наиболее вероятным кандидатом, а он больше всего похож, наверное, на Камалу Харрис (кандидата демократов, проигравшую президентские выборы в 2024 году).

– Да, и это это кандидат, которому будет трудно, потому что он по своим взглядам, как и Камала Харрис, левее, чем те избиратели, за голоса которых придется бороться, чем те избиратели, которые будут реально решать, кто станет президентом.