Илон Маск начинает испытания на людях нейрочипа Neuralink

Американская компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, начала набор добровольцев для испытания одноимённого лечебного устройства. Neuralink – это микрочип, который вживляется непосредственно в мозг. В исследованиях могут принять участие люди, парализованные из-за травмы или неврологических заболеваний. Если испытания пройдут успешно, они снова смогут двигаться.

Микрокомпьютер Neuralink размером примерно с монету. Он содержит в себе более трёх тысяч электродов, соединяется с мозгом проводами, каждый из которых в 10 раз тоньше человеческого волоса, и может контролировать около тысячи нейронов.

Американское агентство по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило испытания Neuralink в мае. Для участия в программе приглашаются полностью парализованные добровольцы. Получив микрокомпьютер, они должны будут находиться под наблюдением шесть лет. После этого можно будет сделать выводы об эффективности и безопасности технологии. В случае успеха технология может быть одобрена для массового применения.

Ранее компания Маска демонстрировала результаты вживления Neuralink в мозг подопытных животных – свиней и обезьян. У свиньи чип контролировал нервы, отвечающие за движения ног и чувствительность пятачка. Обезьяне он позволял "силой мысли" играть в видеоигры.

Сам Илон Маск видит широкие перспективы для использования нейрочипов. По его мнению, таким образом можно будет вылечить многие заболевания – от слепоты до алкогольной зависимости. Также, считает он, есть и немедицинские области применения чипов: Neuralink сможет связываться с приложением в смартфоне, позволять человеку вести "умную" машину, не прикасаясь к рулю, выходить в интернет или играть в компьютерные игры прямо "из головы".

Критики программы обращают внимание на то, что любое инородное тело в мозге - это риск инфекции и воспаления. Неизвестны последствия, если микрокомпьютер сломается. Кроме того, в ходе разработки чипа компании Neuralink уже пришлось неоднократно отчитываться за гибель подопытных животных в процессе испытаний.