Основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск передал без разрешения биографу Уолтеру Айзексону переписку с высокопоставленным украинским чиновником, заместителем главы правительства Михаилом Фёдоровым. Тот рассказал об этом газете The Financial Times.

Айзексон использовал её при описании одного из эпизодов готовящейся к публикации книги о Маске. Там говорится, что миллиардер отключил доступ украинских военных к спутникам Starlink во время атаки украинскими дронами на российский флот в Крыму. Из-за этого атака была сорвана, утверждается в книге.

Маск отрицает, что такое происходило. По его словам, он никогда не давал инженерам Starlink включать или выключать доступ в Украине, а система изначально не работала в аннексированном Крыму, как и в зоне других территориальных споров.

Фёдоров в комментарии The Financial Times сказал, что Маск лично говорил ему, что выключал и включал доступ к спутникам в зоне войны в Украине. Украинский чиновник прокомментировал и то, что его переписка оказалась передана другим лицам. Как сообщает FT, Фёдоров был шокирован, когда узнал об этом. "Это не очень красиво", — сказал он изданию. Маск на просьбу журналистов прокомментировать инцидент не ответил.