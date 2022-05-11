Илон Маск рассказал об атаке хакеров из России на сеть Starlink

Спутниковая сеть Starlink на фоне войны России и Украины подверглась массированным кибератакам со стороны российских хакеров. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск. Так он прокомментировал атаку на спутниковую компанию Viasat в самом начале российского вооружённого вторжения.

Комплекты системы Viasat, по всей вероятности, предоставлялись Украине Соединёнными Штатами. Сам Маск тоже занимается поставками Киеву оборудования для спутникового интернета. Этот тип связи активно используется в украинской армии для коммуникации в труднодоступных местах

По данным СМИ, хакеры атаковали наземную инфраструктуру Viasat, а не сам спутник. Но в итоге тысячи людей – как в самой Украине, так и в странах Евросоюза лишились доступа в интернет. В некоторых регионах Германии поставщики услуг до сих пор пытаются заменить пострадавшие модемы и обновить программное обеспечение для обеспечения связи.

Атакой занимаются спецслужбы США и Европы. Расследование Forbes показало, что за нападением, действительно, может стоять Россия, которая испытывает проблемы со связью и системами целеуказания.

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