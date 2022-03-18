Без связи на чужой земле. Почему захлебнулось наступление России

Радио Свобода рассказывает, как серьезные проблемы с защищенной связью и с обменом данными между разными родами войск стали одной из причин неудач российской армии при наступлении на Украину.

"У нас нет связи, у нас ни раций нет, ничего", – рассказывает очередной взятый в плен российский солдат на одном из многочисленных видео, опубликованных украинской стороной с начала войны с Россией. "Тут связь не работает, ни на кого выйти не можем", – сообщает прикрепленный к российской армии офицер ФСБ своему коллеге по ту сторону границы. Прошло всего три недели военных действий, а интернет уже заполнился фотографиями дешевых китайских гражданских раций, которыми вынуждены пользоваться российские военные вместо профессиональной техники, перехватами разговоров российских офицеров, которым приходится звонить друг другу по обычным телефонам, и свидетельствами пленных, которые рассказывают, как не смогли вызвать подкрепление или найти нужную дорогу из-за отсутствия коммуникации с внешним миром.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на источники в армии США, из четырех российских генералов, уже убитых в Украине, как минимум один погиб после того, как противнику удалось засечь его местоположение – благодаря звонку по незащищенной линии. Источник расследовательской группы Conflict Intelligence Team в одном из российских соединений, участвующих во вторжении в Украину, подтвердил, что "российские военные в основном пользуются рациями гражданского образца и сотовыми телефонами".

Наконец, еще 26 февраля Би-би-си опубликовало пересказ попавших в распоряжение редакции голосовых сообщений, которыми накануне российского вторжения в Украину обменивались, предположительно, глава Чечни Рамзан Кадыров, заместитель чеченской Росгвардии Даниил Мартынов. Мартынов рассказывает, что собирается "смотаться в Москву", чтобы взять "чистые украинские сим-карты" и "специальные спутниковые модемы".

Эксперт, с которым побеседовало Радио Свобода, говорит, что проблема со связью между войсковыми подразделениями и разными родами войск стала одной из основных причин, по которой в Украине российское наступление на земле фактически захлебнулось, а действия авиации со временем стали менее эффективными. Попытавшись разобраться в источниках этой проблемы, Радио Свобода пришло к выводу, что в проблемах российской армии со связью виноваты и коррупция, и общая техническая отсталость войск, и фактор войны на чужой земле, где в руках противника находятся не только сотовые сети, но и показавшая себя надежным запасным каналом проводная связь.

Наступление без "Азарта"

Война в Грузии в августе 2008 года среди прочего продемонстрировала катастрофические проблемы российской армии со связью. Некоторые подразделения фактически были лишены возможности коммуницировать с командованием, вместо армейских раций использовались мобильные телефоны и даже "фельдъегерская почта". Офицер штаба ВДВ облетал десантные подразделения на вертолете, высаживался и лично ставил задачи.

Эта проблема была признана на официальном уровне. В 2009 году Евгений Мейчик, на тот момент начальник войск связи и заместитель начальника Генштаба, заявил, что "под руководством лично министра обороны, по указанию президента РФ были полностью пересмотрены подходы к организации всей системы управления и, в частности, системы связи". "К концу 2011 года мы планируем довести радиостанцию до каждого военнослужащего, до каждой боевой машины", – добавил генерал.

На тот момент основным комплексом армейской радиосвязи тактического уровня был "Акведук", семейство радиостанций Р-168, которое с начала 2000-х разрабатывал воронежский НИИ связи (концерн "Созвездие"). Впрочем, и эта система стала широко поступать в войска уже после войны в Грузии – и преимущественно в войска ВДВ. Когда Мейчик обещал довести связь "до каждого военнослужащего", он имел в виду именно "Акведуки". Но пока рации семейства Р-168 еще "доходили" до солдат, министерство обороны решило разрабатывать совершенно новую систему тактической связи уже шестого поколения, причем не в привычном для этого концерне "Созвездие", а на зеленоградском микроэлектронном предприятии "Ангстрем", не имевшем никакого опыта в создании радиостанций.

На форумах военной тематики можно встретить мнение, что воронежские "Акведуки" в войсках не любят, но причина, по которой новую разработку доверили зеленоградцам, может быть более прозаической. Совладельцем НПО "Ангстрем" был Леонид Рейман, с 2004 по 2008 год министр связи, а с 2008 по 2010 год – советник президента Дмитрия Медведева. С именем Реймана было связано немало коррупционных скандалов, при этом как бывший член правительства и советник президента он имел возможность лоббировать интересы своей компании. Создание новой системы армейской радиосвязи активно поддерживали министр обороны Анатолий Сердюков (вскоре и сам оказавшийся в центре крупного коррупционного скандала) и Дмитрий Рогозин, которого в конце 2011 года назначили зампредом правительства, курирующим ВПК.

В феврале 2012 года Сердюков и Рогозин приехали в Зеленоград, чтобы принять участие в презентации первых образцов новой рации, которая получила наименование "Азарт-П1" или Р-187-П1 (буква "П" означает портативную модификацию, в дальнейшем предполагалось дополнить систему носимыми и возимыми вариантами станции – они до сих пор так и не были созданы). Вел презентацию Леонид Рейман. Выступая перед журналистами, Рогозин вспомнил грузинский конфликт, в ходе которого военным приходилось использовать для связи личные мобильные телефоны, а также свою прошлую должность – представителя России в НАТО. "Есть одно понятие в НАТО – "извлеченные уроки". Вот прошло какое-то время, и мы испытали прием самых разных частот – в том числе с мобильным телефоном. Эта связь работает! (...) Когда хотим, умеем делать не только по-европейски, но даже, как говорил Чапаев, "в мировом масштабе", – похвастался вице-премьер, держа в руках один из первых образцов "Азарта" – прибор, напоминавший крупный мобильный телефон зеленого цвета (позже в войсках их прозвали "зелеными крокодилами") с очень длинной, около полуметра, антенной.

Сердюков пообещал, что 2500 "Азартов" поступят в войска уже в том же 2012 году, а в "Ангстреме" подчеркнули, что новая радиостанция полностью собрана из компонентов российского производства.

По своим заявленным техническим характеристикам рация "Азарт" действительно была передовой. Она могла работать и как аналоговое, и как цифровое средство связи, была совместима со всеми имеющимися армейскими радиостанциями, имела хорошую криптографическую защищенность, была способна по особому алгоритму изменять частоту соединения 20 тысяч раз в секунду (так называемая технология ППРЧ, обеспечивающая защиту от подавления сигнала радиоэлектронными средствами противника), имела встроенный навигатор, наконец, была создана по современной идеологии программно определяемой радиосистемы. При этом некоторые функции для прибора, которым предполагалось оснастить каждого солдата передовой, выглядели избыточными – например, возможность подключаться к WI-FI или цветной жидкокристаллический экран. Рация получилась сложной в управлении и настройке, да и стоили "Азарты" очень дорого – согласно одному из первых тендеров, немногим меньше 300 тысяч рублей за одну штуку, или почти 10 тысяч долларов по курсу того времени. Заявления о том, что "Азарт" полностью сделан в России, наверняка были преувеличением: в рации был установлен процессор разработки "НПО ЭЛВИС", изготовленный по проектной норме 65 нанометров. Производственных линий для создания микрочипов по этой норме в России на тот момент просто не существовало.

Анатолий Сердюков обещал, что первые тысячи новых раций "Азарт" попадут в войска уже в течение 2012 года. В действительности летом 2012 года система только прошла государственные испытания, которые были признаны успешными. В конце года появились обещания поставить в войска ЮВО партию первых "Азартов" в следующем, 2013 году – зато сразу 23 тысячи приборов. Еще спустя полгода появилось новое заявление: "Азарты" должны поступить в войска вот-вот, до конца лета 2013 года. Весной 2014 года выяснилось, что "Азарты" использовались для связи на Олимпийских играх в Сочи, при этом данных о поступлении радиостанции в войска хоть в каком-то объеме, не говоря об обещанных 23 тысячах, не было. На радиофорумах в интернете обсуждалось, что Сердюкову с Рогозиным показали не готовую разработку, а штучные макеты, далекие от серийной продукции. Хотя найти подробной информации о фактических поставках "Азартов" в ВС РФ Радио Свобода не удалось, судя по косвенным данным, первые несколько тысяч новых раций поступили в войска только в 2014–2015 годах (к февралю 2015 года – всего лишь 2000) – одновременно с событиями в Крыму и Донбассе и с началом российской военной операции в Сирии.

"Не дай бог, к врагу попадет!"

Вместе с этим начали появляться и отзывы об опыте использования "Азартов". Многие из них размещены на крупнейшем российском радиофоруме Radioscanner.ru. Радио Свобода не может независимо подтвердить их достоверность.

Ряд постов про "Азарты" написан пользователем "Домовенок Кузя", который представился на форуме как уроженец Донецкой области, воевавший на стороне формирований "ДНР". Он описывал Р-187 как слишком дорогую и сложную станцию, которая мало подходит для боевых действий на передовой – даже при наличии радиостанций в подразделении командиры не доверяли их солдатам. Вот несколько его высказываний:

"Просто у нас в войсках нет современной цифровой солдатской радиостанции. Радиостанция на боевых убивается солдатом где-то за год. Азарт нифига не радиостанция передка, кнопок много, дисплей огромный, цена зашкаливает. Это радиостанция продвинутого офицера. А значит это должен быть комплекс: носимые, возимые повышенной мощности, ретрансляторы. Например как 168-е (станция "Акведук" Р-168 5-го поколения, – прим. РС), а этого ничего нет"

"У нас Азарты были сложены в сухом надежном месте. Ибо дорого, новое не дай бог к врагу попадет и связь не далеко!"

"[Азарт] действительно не для "тупого солдатика". А надо для тупого солдатика. [ВСУ] вон на DP4400 (коммерческая гражданская радиостанция фирмы Motorola, – прим. РС) посадили весь передок и горя не знают. Правда, все равно гражданская версия, но в условиях окопной войны это лучше".

"Просто есть задача на данный момент, Азартом не решаемая, просто война такая, может в других условиях он себя и покажет, но в моих условиях нет. А это жизни людей. Понятно объясняю?"

Военный эксперт Владимир Орлов так описывал опыт использования "Азартов" в Сирии:

"Российские войска связи в Сирии присутствуют, и они действительно обеспечивают надежную связь и передачу данных, но только в пределах авиабазы Хмеймим и порта Тартус, а дальше привет моим любимцам из компании "НПО Ангстрем" с их бюджетным Р-187 "Азарт" и режимом TETRA, так как вне пунктов базирования вооруженных сил России в Сирии, все пользуются мобильными телефонами и китайскими "балалайками" ("балалайками" или "бакланофонами" называют китайские гражданские рации марки Baofeng, – прим. РС), работающими в диапазонах сирийской транкинговой связи".

Таблица позывных должностных лиц гаубичного артиллерийского дивизиона для использования с радиостанцией Baofeng, трофей украинской армии, март 2022 года:

"Царя-батюшку нукеры сторожат с [американскими] моторолами. Ссошники (ССО – служба специальных операций) бегают по Сирии с гражданскими вертексами (Vertex, семейство японских гражданских радиостанций, – прим. РС). Вся остальная чернь бегает по Сирии с баофенгами и прочим говном с АлиЭкспресс", – писали на еще одном форуме. Гражданскую радиостанцию Baofeng UR-5V там же называли "боевой классикой".

Со временем начали проявляться не только идеологические, но и технические проблемы "Азарта". Несмотря на заявленную возможность использования навигации, она оказалась мало удобной. Карты в радиостанцию можно было загружать только в специальном формате, причем использовались не актуальные карты, доступные МО РФ, а участки самых обычных карт Яндекса – таковым, как оказалось, было техническое задание заказчика из соображений секретности. Многие рации просто переставали включаться или входили после запуска в "вечный цикл" самопроверки. Наконец, эффективное расстояние, на котором "Азарты" были способны установить связь, оказалось в боевых условиях относительно небольшим.

"Пару месяцев назад был в гостях у военных связистов - из 8 штабных азартов живой оказался один, да и к тому не смогли найти живую батарею. Остальные либо в принципе не включались, либо не проходили самопроверку и шли в ребут, и так по кругу. Да и проблему уделывания ["Азартов"] китайскими болтушками упоминали, местный армейский генералитет ходит с ЦИФРОВОЙ бао ДМ-5р (они же, простите, не лохи чтобы с аналоговой ходить – и пофигу, что у всех остальных офицеров классические аналоговые Бао). Обидно за державу", – писали на форуме Радиосканнер в феврале 2021 года.

Военные "Азарты" стали все чаще продаваться на сайтах вроде Авито или meshok.ru по цене от 30 до 70 тысяч рублей за штуку (одно из таких объявлений). Вместе с тем официальные закупочные цены на "Азарты" не падали. В одном из последних тендеров на их закупку, который можно обнаружить на сайте Госзакупок, речь идет о поставке 7 комплектов Р-187-П1 за 10 миллионов рублей в 2019 году, то есть более, чем по миллиону рублей за штуку. Купленную примерно за такие же деньги радиостанцию пытались вывезти из России контрабандой. В начале 2021 года в Пресненском суде Москвы рассматривалось дело о контрабанде "Азартов". По данным следствия в 2017 году гражданин Франции и Северной Македонии Тони Стефановски пытался приобрести два комплекта Р-187 за $30 тысяч, чтобы через бывшего сотрудника охраны президента Болгарии передать заказчику — президенту частной американской охранной фирмы АG Global Inc. Джорджу Олвену. Олвену "Азарты" якобы понадобились для обеспечения хорошей связи при охоте в саванне. Стефановски договорился о покупке раций со своим знакомым, отставным российским спецназовцем Алексеем Перовым. Перов обратился в ФСБ и Стефановски был задержан при передаче денег.

В 2019 году военное управление СК РФ начало расследование, касающееся поставок "Азартов" в российскую армию. Фигурантами стали несколько человек, в том числе, начальник войск связи, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов. По данным следствия, при суммарном объеме закупок "Азартов" в войсках в 18 млрд руб. могло быть похищено 6,5 млрд благодаря искусственному завышению стоимости станций.

Еще один фигурант дела, бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, заключил сделку со следствием и дал показания, заявив, что радиостанции фактически в готовом виде закупались в Китае, в России происходила только окончательная сборка с добавлением некоторых комплектующих, что позволяло существенно экономить на производстве. Такую же версию приводили другие фигуранты, например, бывший директор ярославского радиозавода завода (ставшего одним из производителей "Азарта") Сергей Якушев.

В НПО Ангстрем признавали сотрудничество с азиатскими компаниями, подчеркивая, что главные элементы "Азартов", а именно процессоры и программное обеспечение – разработаны в России. Версию, что Р-187 почти полностью китайская в компании назвали абсурдной.

В феврале 2022 года Оглоблин был осужден на 4,5 года по делу о хищениях при поставках в войска телекоммуникационного оборудования – "Азарты" в него не входили. Генерал-полковник Халил Арсланов по делу об "Азартах" до сих пор находится под следствием и своей вины не признает.

Исходя из данных о 18 миллиардах рублей, выделенных на закупку "Азартов" в российские войска и из ориентировочной стоимости в 300 тысяч рублей за комплект, можно грубо оценить общее число закупленных Р-187 в 60 тысяч штук – и это наверняка завышенная оценка. Учитывая свидетельства о том, что многие "Азарты" оказываются нерабочими, реальное количество этих станций, фактически использующихся в армии, скорее всего намного ниже, его явно не хватило бы для вооружения группировки войск, участвующей в войне в Украине (при этом "Азарты" можно увидеть на некоторых фотографиях взятых ВСУ трофеев). Начатая при Анатолии Сердюкове программа перевооружения армии суперсовременным новым средством связи провалилась, нет ничего удивительного, что многие российские солдаты и офицеры на передовой пользуются привычными гражданскими "бакланофонами".

Кто в лес, кто по дрова

Не только нехватка современных защищенных средств коммуникации, но и отчасти вызванная этим плохая координация между разными видами войск – одни из основных причин того, что российское наступление на украинской территории быстро захлебнулось, считает Станимир Добрев, независимый военный эксперт, специалист по телекоммуникациям, бакалавр и магистр наук Шеффилдского университета. В интервью Радио Свобода Добрев объяснил, почему передовые российские отряды в первый дни войны часто оставались без связи, и как это может свидетельствовать о том, что российское командование действительно рассчитывало на молниеносную операцию по захвату Украины.

"Еще до начала российской операции мы видели множество техники, которая используется для защищенной передачи информации, например, подвижные радиорелейные станции Р-419 или антенный модуль Р-431. Но поскольку Россия отправляет вглубь украинской территории батальонные тактические группы, созданные из вооружений самых разных годов выпуска, от танков из 80-х годов до более современной техники, при наладке связи приходится ориентироваться на минимальные возможности старого оборудования. Если у вас в колонне есть старая техника и новая, то чтобы иметь связь со всеми машинами, вам придется «опускаться» до самого низкого уровня и использовать старые радиостанции с предустановленными незащищенными каналами. Я ожидал чего-то подобного до начала войны, но не в такой степени. У этих радиостанций небольшой радиус действия, около 4 километров, а российские батальонные тактические группы сразу зашли на гораздо большее расстояние от границы. При этом мы не видели, чтобы вместе с ними шла техника, которая может обеспечить защищенную связь с командным пунктом. Обычно это несколько машин-ретрансляторов, по дороге надо устанавливать новые вышки связи, но мы видели их только на границе с Украиной. Даже если бы вместе с войсками вглубь шли ретрансляторы, осталась бы еще одна проблема: вам нужны опытные операторы, которые умеют устанавливать ключи шифрования. Если вы вынуждены привлекать к операции даже срочников, таких специалистов может просто не хватать. Надо также учитывать, что в первые дни российские войска передвигались очень быстро, и связисты могли просто не поспевать за таким темпом: ведь надо не просто установить ретранслятор, надо найти для него подходящее место, чтобы он не попал в радиотень, и так далее. Косвенно это свидетельствует о том, что российские наступательные группы войск не рассчитывали долго оставаться в дороге. Кроме того, данные, передаваемые по российскому оборудованию для защищенной военной связи, выпущенному до 2000-х годов, сейчас могут быть дешифрованы с помощью более современной техники буквально в режиме реального времени".

По словам Добрева, на эти проблемы наложилась еще одна: недостаточная внедренность в российской армии современной автоматизированной системы управления войсками (АСУ):

"В США стандартом сейчас является система Blue force tracking. На каждом движущемся объекте вашей армии установлен GPS-трекер и вы можете видеть на одном экране все их передвижения. Проблема в том, что к 2020 году в российских сухопутных войсках планировалось оснастить подобной системой лишь 45 бригад, но и с этой задачей Россия не справилась. Еще хуже обстоит дело с координацией между сухопутными войсками и авиацией. Аналогичная система для ВКС России, "Перспектива-АСУ", по-прежнему только разрабатывается. У ВДВ – своя АСУ, "Андромеда-Д". Она шире всего распространена и используется давно, потому что у ВДВ в этом смысле как у элитных войск всегда был приоритет. Нормальная координация между этими системами в Российской армии не всегда работает".

Плохая организация и координация действий ВКС, говорит Добрев, это вообще одна из основных проблем российской армии, в которой наглядно проявляется ее отсталость.

"В начале войны российская авиация действовала довольно успешно, потому что позиции противника были ей хорошо известны. Сейчас это уже не всегда работает. Публикуемые в интернете документы, захваченные у пленных российских пилотов, показывают, что ВКС действуют по старинке: совершают вылет, направляются в заданный район, пилоты работают по заранее выданным им целям, затем возвращаются на базу. Если вдруг на земле какому-то российскому подразделению потребуется поддержка с воздуха, или цель, которую надо поразить, например, система ПВО, успела изменить свое местоположение, то пилот об этом может просто не узнать из-за отсутствия нормальной оперативной связи с землей. Это должна быть платформа, которая обеспечивает постоянный защищенный обмен данными, причем не только голосовыми. Отсутствием у российских военных такой платформы украинская армия, судя по всему, неплохо научилась пользоваться, успевая быстро перемещать потенциальные цели с места на место. С похожими проблемами сталкивалась и американская армия во время войны в Персидском заливе".

Не все в порядке с защищенной связью и у российских спецслужб, чьи сотрудники также находятся сейчас в Украине. 8 марта руководитель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев написал в твиттере о том, как Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух офицеров ФСБ, в том числе одного, прикрепленного к 41-й общевойсковой армии. В этом разговоре они обсуждали смерть российского генерал-майора Виталия Герасимова. "Дима, по эровской не можем выйти на связь?" "Да тут связь не работает, ни на кого выйти не можем", – отвечает "Дима".

"Эра" – это защищенный смартфон для военных, с помпой представленный в конце 2021 года. Проблема в том, пишет Грозев, что для работы "Эре" требуется сотовая сеть 3G или 4G, а многие вышки сотовой связи были уничтожены во время бомбежек и обстрелов российскими военными. Но зачем? У Станимира Добрева есть объяснение:

"Сотовые сети по-прежнему контролируются Украиной, а значит, для украинских военных они по-прежнему остаются относительно защищенным от прослушивания средством связи. Украина сняла все ограничения на внутренний роуминг. Фактически любой украинец с сотовым телефоном сейчас может выступать как информатор своей армии о передвижениях российских войск. Кроме того, возвращаясь к тому, о чем я говорил до этого, в условиях отсутствия специальных защищенных армейских средств связи многие солдаты и офицеры поддаются соблазну использовать обычные телефоны – они просто достают украинские сим-карты и звонят в Россию, позволяя украинским военным и разведке не только легко перехватывать содержание разговоров, но и определять местонахождение звонящего. У украинской армии, в свою очередь, есть еще одно преимущество – это обычная проводная телефонная связь, которую россиянам крайне сложно вывести из строя артиллерийскими или бомбовыми ударами или подключиться к ней".