ВОЗ переименует оспу обезьян в Mpox, чтобы не стигматизировать обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила, что сменит название инфекции "оспа обезьян" на английском языке на сокращение "Mpox". По мнению ВОЗ, эта мера должна покончить со стигматизацией обезьян, пусть даже новое название "Мрох" является всего лишь аббревиатурой от "Monkey pox" - собственно, "оспы обезьян". В ведомстве считают, что переименование болезни заставит людей меньше винить в случаях заражения именно обезьян: после глобального распространения заболевания в этом году были случаи, когда здоровых обезьян в зоопарках и частных питомниках массово уничтожали из-за боязни заразиться.

Например, этим летом в Бразилии было уничтожено не менее 10 обезьян из-за страха владельцев, что они могут быть переносчиками болезни. Тогда ВОЗ выразила своё сожаление и подчеркнула, что не рекомендует и не поддерживает убийство животных как противоэпидемическую меру.

ВОЗ сообщает, что термин "Мрох" будет употребляться во всех англоязычных документах, описывающих болезнь. Термин "оспа обезьян" останется лишь в более ранних документах для статистики.