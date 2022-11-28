ВОЗ переименует оспу обезьян в Mpox, чтобы не стигматизировать обезьян

Всемирная организация здравоохранения объявила, что сменит название инфекции "оспа обезьян" на английском языке на сокращение "Mpox". По мнению ВОЗ, эта мера должна покончить со стигматизацией обезьян, пусть даже новое название "Мрох" является всего лишь аббревиатурой от "Monkey pox" - собственно, "оспы обезьян". В ведомстве считают, что переименование болезни заставит людей меньше винить в случаях заражения именно обезьян: после глобального распространения заболевания в этом году были случаи, когда здоровых обезьян в зоопарках и частных питомниках массово уничтожали из-за боязни заразиться.
Например, этим летом в Бразилии было уничтожено не менее 10 обезьян из-за страха владельцев, что они могут быть переносчиками болезни. Тогда ВОЗ выразила своё сожаление и подчеркнула, что не рекомендует и не поддерживает убийство животных как противоэпидемическую меру.
ВОЗ сообщает, что термин "Мрох" будет употребляться во всех англоязычных документах, описывающих болезнь. Термин "оспа обезьян" останется лишь в более ранних документах для статистики.
- Оспа обезьян вызывается вирусом - родственником натуральной оспы, но болезнь переносится легче. Вирус обычно переходит к человеку от животных, в качестве первых переносчиков были отмечены обезьяны, однако врачи подчёркивают, что основными распространителями являются грызуны или контакт с их фекалиями. Возможна и передача вируса от человека к человеку.
- Симптомы болезни - лихорадка и высыпания на коже. Болезнь может протекать тяжело, до выздоровления может проходить больше месяца. Смертельные случаи редки; умирают в основном люди со слабым иммунитетом (младенцы, старики, люди с приобретённым или врождённым иммунодефицитом, онкологические пациенты).
- До недавнего времени оспа обезьян считалась редкой тропической инфекцией; заболевали преимущественно люди, жившие или работавшие в Африке и имевшие тесный контакт с местной фауной. В 2022 году была зарегистрирована неожиданная вспышка оспы обезьян на разных континентах, причём вирус передавался от человека к человеку при тесном физическом контакте. Первой мишенью заболевания стали мужчины, практикующие секс с мужчинами. Только в Великобритании, по сообщению The Guardian, за 2022 год зарегистрировано 3720 случаев заражения (для сравнения, с 2018 по 2021 года включительно их было всего семь).
- Однако оспа обезьян не стала новой пандемией: она почти не передаётся по воздуху, для заражения нужен тесный контакт "кожа с кожей". Кроме того, вакцинация от натуральной оспы, проводившаяся людям, родившимся до 1980 года, защищает и от оспы обезьян, а для невакцинированных существует разработанная именно от оспы обезьян вакцина.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.