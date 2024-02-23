Индия просит отпустить своих граждан, служащих в российской армии

Индия просит Россию позволить своим гражданам, заключившим контракты с российской армией, уволиться ещё до окончания сроков контрактов. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. По его словам, некоторое количество индийцев служат по контракту в зоне боевых действий на "вспомогательных работах".

Джайсвал рассказал, что посольство Индии в Москве следит за судьбой индийцев в российской армии и ведёт с властями России переговоры об их досрочном увольнении. Число таких контрактников он не уточнил. По сообщению Reuters, ранее индийские источники называли цифру в примерно 100 человек.

Представитель МИД призвал индийских граждан "быть осторожными и оставаться в стороне от этого конфликта".

Глава всеиндийского меджлиса, духовный лидер индийских мусульман Асадуддин Оваиси в соцсети Х призвал МИД способствовать досрочному увольнению контрактников и их скорейшему возвращению домой.