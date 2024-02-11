CNN: РФ завербовала тысячи непальцев на войну. ФСБ это не подтверждает

Телеканал CNN сообщил, что не менее 15 тысяч граждан Непала завербовались на службу в армию России и, видимо, принимают участие в войне против Украины.
По данным источников CNN, непальцы въезжают в Россию через Объединённые Арабские Эмираты или Индию по туристической визе. Российское правительство как утверждается, предлагает им ежемесячную зарплату в размере двух тысяч долларов и ускоренное получение гражданства.
Вместе с тем, по данным пограничной службы России, хотя в страну и правда приезжает намного больше непальцев, чем ранее, всё же о таком количестве речи не идёт, пишет "Медиазона".
В 2022 году в Россию въехали 72 непальских туриста, в 2023-м их было 1039, немногим менее, чем в 2019 году, перед пандемией коронавируса. Из них 700 человек прибыли в последние три месяца года.
- В начале января власти Непала приостановили выдачу гражданам разрешений на работу в России и Украине. Правительство приняло такое решение после того, как погибли не менее 10 непальцев, завербованных в российскую армию.
- Катманду требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а уже завербованных вернуть домой.
- По подсчётам непальских властей, сейчас на российской стороне могут воевать не менее 200 наёмников. Не уточняется, служат ли они по контракту в армии или завербованы в частные военные компании.
- МИД Непала призвал граждан не участвовать в войне на территории Украины ни на одной из сторон.
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