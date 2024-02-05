В Индии арестован сотрудник индийского посольства в Москве

В индийском штате Уттар-Прадеш арестован сотрудник посольства Индии в Москве. Его подозревают в шпионаже в пользу Пакистана.

По сведениям индийских спецслужб, 27-летний служащий МИД Сатендра Сивал передавал Пакистану секретные данные, в том числе касающиеся обороноспособности страны. С 2021 года Сивал занимал должность помощника по безопасности посольства Индии в России, при этом должность не требовала его присутствия в Москве, работа была удалённой.

Антитеррористическая служба штата Уттар-Прадеш сообщила, что на допросе Сивал признал свою вину.

Задержание Сивала стало частью мероприятий по раскрытию разведывательных сетей Пакистана в Индии. Индийские спецслужбы сообщают, что объектами вербовки часто становятся сотрудники МИД.

Газета The Hindu отмечает, что Россия является для Индии важным партнёром в военных вопросах. Индия — крупнейший импортёр российских вооружений. Экономические связи Индии с Россией заметно укрепились после нападения России на Украину, когда отношения Москвы со странами Запада резко ухудшились, и Кремль стал активно развивать партнёрские связи со странами вне блока НАТО, не присоединившимися к западным санкциям.