Ингушский таксист и его пассажирка пропали по дороге из Грозного

Боец смешанных единоборств из Северной Осетии Георгий Гаглоев заявил, что в Чечне пропала его тетя. Об этом он сообщил в инстаграме.

Вечером 6 февраля Римма Гаглоева прилетела в аэропорт Грозного из Дубая, после чего отправилась на такси в Северную Осетию. Около полуночи она сообщила племяннику по телефону, что едет домой. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Об исчезновении в тот же день водителя такси Адама Арсаева сообщили его родственники. Житель села Кантышево Назрановского района Ингушетии Адам Арсаев, работающий таксистом, исчез после того, как отправился в Грозный забрать из аэропорта пассажирку. По информации издания "Фортанга", он перестал выходить на связь поздно вечером 6 февраля.

Днем 8 февраля автомобиль Арсаева нашли в городе Сунжа в Ингушетии. В нем были документы, четыре мобильных телефона, три тысячи долларов и сумка с женскими вещами, сообщает газета "Ингушетия". По сведениям издания, исчезновение Арсаева и его пассажирки расследует полиция. Двоюродный брат пропавшего рассказал, что машину такси нашли возле карьера по добыче щебня, в 20-30 метрах от автозаправочной станции. По его словам, полиция уже изъяла записи с видеокамер на АЗС, возле которой нашли автомобиль.

Георгий Гаглоев рассказал, что 7 февраля в Следственном комитете Ингушетии ему сказали, что пропавшие находятся в Чечне в одном из отделений полиции, и что наутро их отпустят, однако впоследствии отрицали эту информацию. Гаглоев также рассказал, что есть неподтверждённая информация "на уровне слухов", что за машиной Арсаева следовал другой автомобиль, на котором Арсаева и Гаглоеву вывезли обратно в Чечню.

Спортсмен обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь с поисками.