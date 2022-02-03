Ежегодно в Чечне пропадают без вести 110 человек на каждые 100 тысяч жителей. Это в четыре раза больше, чем в среднем по России, сообщает издание "Важные истории"* со ссылкой на официальные данные.

Местные правоохранительные органы находят около 20 пропавших в год, то есть 1 % от всех исчезнувших. Это минимальный показатель среди российских регионов, утверждается в исследовании.

Член Совета по правам человека Игорь Каляпин считает, что в реальности пропавших еще больше, потому что не все обращаются в правоохранительные органы. "Очень много случаев исчезновения людей – это на самом деле внесудебные расправы, которые устраивают кадыровцы и чеченские правоохранительные органы. Человека задерживают или вызывают на допрос, после чего он пропадает. Официальная версия каждый раз такая: его допросили, отпустили, а он после этого то ли в Сирию уехал, то ли в горы ушел. Мы все понимаем, что, скорее всего, с этим человеком что-то произошло в полиции", – рассказал Каляпин изданию.

По данным исследования "Важных историй", в Чечне самая низкая раскрываемость убийств в стране: с 2016 года в республике раскрыли только 50 % таких преступлений – это почти в два раза меньше, чем в среднем по России. Кроме того, в Чечне продолжает расти доля людей с инвалидностью: по состоянию на 2021 год в эту категорию входили более 16 % чеченских жителей. Как объясняет журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, большое количество чеченцев живут на пенсии и социальные выплаты, потому что в республике практически нет работы. "Сотрудники пенсионного фонда берут взятки за оформление инвалидности. Это стоит безумных денег – от 300 тысяч рублей и выше, и люди согласны платить, потому что они понимают, что в итоге будут пожизненно получать пособие от государства", – утверждает Милашина.

* "Важные истории" внесены в реестр СМИ-"иноагентов"