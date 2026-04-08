"Иноагент по приколу" Марат Никандров получил условный срок

Суд приговорил к восьми месяцам условно жителя Московской области Марата Никандрова, которого в 2023 году признали "иностранным агентом" по его же заявлению.

Никандрову также назначили испытательный срок на один год. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности "иноагента".

Мера пресечения в виде подписки о невыезде будет отменена после вступления приговора в силу. У осуждённого есть 15 суток на обжалование.

Уголовное дело было возбуждено в феврале. По словам Никандрова, причиной стало то, что его неоднократно привлекали к административной ответственности, так как он не подавал отчёты в Минюст. Никандров полностью признал вину.

В ноябре 2023 года 19-летний Никандров сам подал заявление в Минюст с просьбой признать его "иностранным агентом". Он объяснил свои действия тем, что сделал это "по приколу". Министерство юстиции удовлетворило заявление и включило Никадрова в соответствующий реестр.

"Я не ожидал, что все будет настолько серьёзно", – рассказал Никандров журналистам после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

