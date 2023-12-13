"Иноагентов" и, возможно, блогеров будут штрафовать за агитацию

Верховный суд России подготовил разъяснение вопросов, связанных с предвыборной агитацией, – в частности, о запрете вести агитацию "иноагентам" и блогерам. Пока постановление суда на доработке.

Тем, кого российские власти считают иностранными агентами, запретили каким-либо образом участвовать в избирательных кампаниях ещё в июле 2022 года. Позже Верховный суд пояснил, что это касается наблюдения за выборами, теперь – что это касается и агитации. За нарушение физическим лицам грозит штраф до полутора тысяч рублей, юридическим – до тридцати тысяч рублей. Исключение сделано для кандидатов-"иноагентов": им агитировать за себя можно.

За агитацию могут начать штрафовать блогеров и – при частной интерпретации нижестоящих судов – вообще всех. Согласно разъяснениям Верховного суда, гражданам запрещено создавать агитационные материалы, в том числе аудиовизуальные, на собственные деньги или из "подручных" средств и материалов.

Вся агитация должна быть оплачена из избирательного фонда кандидата, отмечает суд. За нарушение предусмотрен штраф до двадцати тысяч рублей для граждан и до пятисот тысяч – для организаций. При этом допускается оказание "безвозмездной" помощи кандидату (например, распространение его агитации).

Предвыборной агитацией в России считаются призывы голосовать за или против кандидата, выражение предпочтения кандидату, рассказы о последствиях выбора кандидата, а также деятельность, "способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату".

Доказательствами нарушения Верховный суд разрешил считать в том числе скриншоты с соответствующими сообщениями и материалами в интернете.