Лица, объявленные в России иностранными агентами, не могут быть наблюдателями на российских выборах и референдумах. Это уточнил Верховный суд России, разъяснив пункт закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Согласно документу суда, иноагенты не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов или их избранию, проведению референдума, достижению результатов на выборах и референдумах. "С учётом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", говорится в документе.

Кроме того, согласно документу суда, иноагенты не смогут быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" считает, что "на практике это мало что значит". Закон запрещает быть наблюдателями только физическим лицам, объявленным иноагентами. Объединения же граждан, вне зависимости от своего статуса, и раньше не могли направлять наблюдателей на выборы. Такое право закреплено лишь за партиями, кандидатами и общественными палатами. Тем не менее "это не мешало организации независимого наблюдения во время выборов", отмечает "Голос".