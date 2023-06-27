Лица, объявленные в России иностранными агентами, не могут быть наблюдателями на российских выборах и референдумах. Это уточнил Верховный суд России, разъяснив пункт закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Согласно документу суда, иноагенты не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов или их избранию, проведению референдума, достижению результатов на выборах и референдумах. "С учётом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме", говорится в документе.
Кроме того, согласно документу суда, иноагенты не смогут быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.
Движение в защиту прав избирателей "Голос" считает, что "на практике это мало что значит". Закон запрещает быть наблюдателями только физическим лицам, объявленным иноагентами. Объединения же граждан, вне зависимости от своего статуса, и раньше не могли направлять наблюдателей на выборы. Такое право закреплено лишь за партиями, кандидатами и общественными палатами. Тем не менее "это не мешало организации независимого наблюдения во время выборов", отмечает "Голос".
- Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре около 450 так называемых агентов: физических лиц, СМИ, НКО и движений.
- С конца 2022 года новыми поправками в законодательства иноагентам запретили преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.