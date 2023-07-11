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Инсталляцию "ШИЗО Навального" в Вильнюсе обмотали чёрной плёнкой

В такой камере Алексей Навальный провёл более 160 дней

В Вильнюсе активисты "Мирного сопротивления" обмотали чёрной плёнкой инсталляцию "ШИЗО Навального". Сегодня, 11 июля, в столице Литвы начинается саммит НАТО.

Свою работу активисты назвали "Груз-200, или чёрный квадрат Малевича нового русского царя". На обмотанный куб они прикрепили коллаж с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, который держит в руке "маску Путина". На плакате написано: "Ребрендинг. Тот самый царь – Будущий царь".

Активисты пояснили, что "строить прекрасную Россию будущего на пепелище геноцида украинцев, грузин, чеченцев, кырымлы – это подлость". Также они заявили, что размещение ШИЗО Навального у мэрии Вильнюса во время саммита НАТО неуместно.

Несколько дней назад "ШИЗО Навального" в Вильнюсе подожгли – руководительница проекта обратилась в полицию. Ранее инсталляцию устанавливали в Берлине, Париже, Праге.

Экскурсия в ШИЗО Навального
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Экскурсия в ШИЗО Навального

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  • "Мирное сопротивление" – это антивоенное внепартийное движение в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе, тоже в Вильнюсе, они заклеили чёрной плёнкой плакаты Call Russia, призывавшие иностранцев звонить россиянам и убеждать их не поддерживать войну с Украиной.

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