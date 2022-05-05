В Петербурге проходят обыски у активистов "Мирного сопротивления"

В Санкт-Петербурге проходят обыски у пяти активистов движения "Мирное сопротивление". Предположительно, следственные действия проходят по уголовному делу о фейках об армии. Об этом сообщается в группе движения во "ВКонтакте".

К активистам Ольге Смирновой, Асану Мумджи, Татьяне Сичкаревой, Владу Шпицыну и Илье Ткаченко пришли с обысками сотрудники следственного отдела по Кировскому району Петербурга. У них изымают технику, передаёт Север.Реалии.

Предположительно, уголовное дело возбуждено из-за публикации в сообществе "Мирного сопротивления" во "ВКонтакте" от 4 марта. В этот день в паблике было выложено более десятка постов, в которых говорилось об обысках в офисе "Мемориала", выкладывались записи выступлений президента Украины Владимира Зеленского, инструкции, как не попасть под действие уголовной статьи о "фейках" об армии, и другие.

"Мирное сопротивление" — это группа петербургских активистов. Их много раз задерживали во время пикетов — в частности, они регулярно выходят на акции в поддержку крымских татар. В апреле полицейские составили в отношении четырех активистов этой группы (всех тех, у кого проходит обыск, кроме Ильи Ткаченко) административные протоколы о дискредитации российских войск, но суд пока не вынес по ним решения. В последнее время активисты сосредоточились на антивоенных акциях. Например, недавно они сожгли на берегу Финского залива деревянную букву Z.