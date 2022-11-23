Госдума ужесточает 40 федеральных законов из-за "иноагентов"

Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки к 40 федеральным законам. Все они касаются деятельности физических лиц и СМИ, внесённых в реестр так называемых иностранных агентов.

Ужесточены правила распространения материалов, созданных иноагентами. Маркировкой об "иноагентстве" должны будут сопровождать свои материалы не только СМИ, признанные иноагентами, но и СМИ, в которых сотрудник-иноагент работает. Изменится также текст маркировки, в новой редакции необходимо будет дважды указывать имя или название лица, признанного "иноагентов".

Также будет запрещено распространение материалов, созданных "иноагентами", среди несовершеннолетних. По оценке главы правозащитной организации "Агора" адвоката Павла Чикова, многие "иноагентские" материалы будут приравнены к литературе, содержащей порнографию или рецепты наркотиков.

Поправки касаются закона "О банках и банковской деятельности": Минюст РФ получает право на истребование справок по счетам всех некоммерческих организаций, кроме зарегистрированных религиозных, а также организаций, признанных иностранными агентами, и "физических и юридических лиц при наличии признаков иностранных агентов".

Минюст получает право на истребование сведений об актах гражданского состояния иноагентов из органов ЗАГС, право на запрос у юрлиц-"инагентов" сведений о бенефициарных владельцах (в рамках поправок к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), и право запрашивать у налоговых органов любые сведения о банковских счетах "иноагентов". Кроме того, их банковские счета больше не могут быть застрахованы.

"Иноагентам" будет запрещено заниматься любой педагогической деятельностью с несовершеннолетними (поправка к закону об образовании), вести антикоррупционную экспертизу, быть организаторами публичных мероприятий (в рамках закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях), служить в армии по контракту (в рамках закона о статусе военнослужащих), быть членами избирательных комиссий, участвовать в конкурсах и контрактах по госзакупкам.

Также поправки внесены в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: с 1 декабря любая информация, произведённая "иноагентом", запрещена к распространению среди детей. Последний пункт, как объясняет глава "Агоры", прежде всего относится к печатной продукции. В местах, доступных для детей, то есть фактически во всех книжных магазинах и киосках, материалы иностранных агентов могут распространяться только в запечатанной непрозрачной упаковке.

Даже в запечатанном виде их нельзя будет распространять в школах, детских спортивных и культурных организациях, а также ближе 100 метров от таких мест по списку, составленному местными властями. В библиотеках служащие смогут требовать у посетителей паспорт, а сами материалы должны будут размещаться в отдельных комнатах, закрывающихся на ключ, либо на полках, находящихся под непосредственным контролем сотрудника библиотеки.

1 декабря также должен вступить в силу новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Согласно документу, иностранным агентом можно будет признать физическое лицо или организацию, не обязательно получающие иностранное финансирование, но и просто "находящиеся под влиянием", причём формулировка, что именно считать иностранным влиянием, в законе прописана крайне расплывчато.