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InterNations: Мексика – лучшая страна для экспатов

Пирамида Кукулькана в мексиканском Чичен-Ице – древнем центре майя и тольтеков, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Международная сетевая организация InterNations провела масштабный опрос экспатов в разных странах мира и составила рейтинг лучших направлений для миграции. Лучшей признана Мексика, Россия – на 17 месте.

Респонденты оценивали нынешнюю страну своего проживания по параметрам из пяти категорий: качество, комфорт и стоимость жизни, лёгкость адаптации и карьерные возможности. Также экспатов спросили, насколько они в общем довольны своим проживанием в стране.

Выяснилось, что больше всех довольны своей миграцией те, кто переехал в Мексику и Индонезию – 91%, по сравнению с 71% всех экспатов. Эти страны заняли первое и второе место соответственно. Мексика привлекает мигрантов своей дружелюбной атмосферой, возможностями для отдыха и низкими ценами, при этом проигрывает в безопасности жизни и цифровизации услуг.

Россия в рейтинге занимает 17 место. Больше всего экспаты ценят в ней возможности для отдыха и путешествий, карьерные перспективы, дружелюбие местных жителей, а также относительно невысокую стоимость проживания. При этом мигранты скорее недовольны российским климатом, состоянием окружающей среды, уровнем безопасности и сложностью русского языка.

По данным InterNations, средний возраст опрошенных экспатов – 46 лет, более 80% из них получили высшее образование, 80% не имеют детей. Более трети мигрантов переехали из-за работы, четверть – в поисках лучшей жизни, около 2% – по политическим и религиозным причинам, а также из соображений безопасности. Большинство, 35%, не собирается возвращаться в свою страну, ещё 21% – уехали на долгий срок.

  • Опрос проводился с 1 по 28 февраля 2022 года, в нём приняли участие почти 12 тысяч экспатов 177 национальностей, проживающих в 181 стране. В итоговый рейтинг вошли 52 страны – с достаточно большой выборкой для исследования.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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