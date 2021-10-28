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КЗЖ: Более 80% убийств журналистов в мире остаются безнаказанными

Боец "Талибана"

В мире за последние 10 лет были убиты 278 журналистов и смерть большинства из них, а именно 226 человек, осталась безнаказанной. Это более 80 процентов случаев.

Об этом говорится в обнародованном 28 октября так называемом Индексе безнаказанности за 2021 год, который составляет базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

На первом месте в пятёрке стран, где ситуация с правами журналистов обстоит хуже всего, седьмой год подряд остаётся Сомали. Далее следуют Сирия, Ирак, Южный Судан и Афганистан.

"Это ужасный сигнал для журналистики, потому что любое правительство, любая преступная группировка, которая хочет заставить журналиста замолчать, может добиться этого лишь за несколько тысяч долларов, наняв убийцу", – заявил "Голосу Америки" заместитель исполнительного директора правозащитного неправительственного комитета Роберт Махони.

Россия в Индексе безнаказанности на 10-й строчке. Шестое место в списке занимает Мексика, за ней следуют Филиппины, Бразилия и Пакистан.

В докладе правозащитники выражают особую тревогу в связи с приходом к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено). "Обещания лидеров талибов защищать свободу слова выглядят пустыми после захвата ими власти, поскольку члены группировки допустили уже десятки нарушений в отношении сотрудников СМИ, включая избиения и неправомерные задержания", - говорится в докладе комитета.

Правозащитники подчёркивают, что после укрепления в Афганистане талибов и коллапса всех государственных институтов труднодостижимой выглядит перспектива найти убийц 17 журналистов, погибших в этой стране за последние 10 лет.

По меньшей мере два сотрудника медиа, которых убили в Афганистане в прошлом году, а именно корреспондент афганской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Радио Азади) Элиас Дайи и фрилансер Рахматулла Никзад – получали перед смертью угрозы от талибов. Это обстоятельство, как отмечает Комитет защиты журналистов, усиливает опасения, что правительство талибов когда-либо привлечёт виновных к ответственности.

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