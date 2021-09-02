Интернеты, рунеты и Северная война. Соцсети о встрече Путина с детьми

В День знаний Владимир Путин встречался со школьниками во владивостокском детском центре "Океан". Среди прочего, он строго-настрого предупредил их об опасности непроверенной информации из сети.

Правда, затем президент России показал, какую информацию он сам берёт не из "интернетов и рунетов":

Что Пётр I Семилетнюю войну учинил? Что он со шведами семь лет воевал? И вообще битва под Полтавой… Вы представляете, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава. А решающая битва между армией Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, ни фига себе! Чего это там все делали, под этой Полтавой? Это же всё имеет значение.

На ошибку Путину указал один из участников открытого урока, мальчик по имени Никанор Толстых.

Павел Соболев:

Семилетняя Корея, Семилетняя Америка, Семилетнее полушарие, Семилетний полюс, Семилетний ледовитый океан, Аркадий Семилетний

Андрей Курасов:

«Товарищ гроссмейстер, конь так не ходит!»

Евгений Калюков:

Кстати, с Семилетней войной и Петром I Путин еще с 2010 года жжет. Вот так он на прямой линии говорил тогда:

"Петр Первый во время Семилетней войны, будучи в действующей армии, прислал схему (это мне Знаменский рассказывал - директор Петродворца) устройства своего ватерклозета".

Алексей Казаков:

Почти одиннадцать лет дедушка несет эту пургу. И вот, наконец, нашелся более-менее смелый и сообразительный ребенок. Похоже косплеим теперь еще и Андерсена.

А вообще же Семилетняя война продолжительностью в 21 год это достойно и Оруэлла, и Монти Пайтон.

Николай Борисов:

Ну, насчет Семилетней войны вместо Северной -- это, разумеется, оговорка, которую каждый из нас может допустить.

Но вот насколько на ином глобусе живут условные Путин с Патрушевым?

Реально ли они верят во всякую чушь, которую порой несут?

Или -- это только для сплочения последователей (а, может быть, и что-то вроде "оленя китайского императора", который на самом деле был лошадью)?

Верят ли они во все эти нооскопы, гиперзвуковые "Буревестники", генетическое оружие?

В то, что православие ближе к исламу, чем к католицизму (Путин)?

В то, что не Малюта убил Филиппа (Колычева)?

В борьбу духа моря с духом суши?

В "русичей" при Юстиниане Великом и прочую чудиновщину, задорновщину и петуховщину?

"Христос был русским и родился на Северном полюсе... ой, то есть русский этнос возник на Северном полюсе миллион лет назад" -- спародировал я такую фолк-хистори еще в 1998 году.

Или таки дураки не становятся Путиными и Патрушевыми?

Аббас Галлямов:

Лично я ничего зазорного в этой истории не вижу, я и сам регулярно эти войны путаю, но как пиарщик скажу, что одно дело - я, и совсем другое дело - Путин.

Понимаете, он ведь не просто там один из политических менеджеров, временно нанятых обществом для решения какого-то набора конкретных проблем. Тогда это совсем не беда была бы.

Надо понимать, что Путин - не просто менеджер. Он - демиург, спаситель и душа нации. Как говорится, «нет Путина - нет России», «план Путина - победа России». Это совсем другой статус. И здесь уже ошибаться нельзя.

Если уж ты претендуешь на то, чтобы персонифицировать собой нацию, то будь любезен - соответствуй. Тем более если ты себя как знатока истории позиционируешь и постоянно возмущаешься по поводу попыток её переписывания. То есть, это для тебя не боковик, это центральный пункт той повестки, которую ты нации навязываешь.

Да, нехорошо получилось... Теперь ведь на любую его историческую эскападу скептики будут говорить: «Да знаем мы! Он историю хуже школьников знает». А в случае с массовым восприятием именно такие простые формулы и работают.

Павел Аптекарь:

Ошибка президента, перепутавшего Северную войну с Семилетней, вряд ли заслуживает осмеяния, ошибиться в названиях может даже профессионал, что уж говорить о неспециалисте.

Концентрируясь на этом, мы отчасти ставим себя на место не очень-то симпатичного героя шукшинского рассказа "Срезал".

Другое дело, что чрезмерно пристальное внимание президента и его окружения к прошлому, их периодические попытки поставить под вопрос устоявшиеся позиции, сформулированные профессионалами (будь то обстоятельства смерти Митрополита Филиппа или благоглупости про 85% евреев в первом советском правительстве), использование при этом трудов сомнительных авторов и предубеждений, не могут не порождать подобных ошибок.

Они порождают тиражирование замшелых мифов, тех самых предубеждений и глупых и злых вымыслов.

Можно не сомневаться, мы услышим немало благоглупостей, типа смерти сына Ивана Грозного по пути в Петербург или сомнительных цитат, приписываемых российским монархам.

PS Отметивший и не побоявшийся сказать президенту об его ошибке ученик - молодец, а отчитавшая его директриса (директорка?) школы расписалась в своей профнепригодности.

Глава государства парня похвалил, а она, видимо, испугалась за свое кресло, что ей прилетит за "ненадлежащее" воспитание.

Леонид Кацва:

История о том, как президент со школьником в знании истории соревновались.

Мальчик, от восторга забывший слово "поражение", выглядит забавно, а вот директриса - совсем неприлично, судя по всему, перепугалась насмерть. И это куда информативнее начальственной оговорки.

Директор школы, где учится Никанор, действительно высказалась очень высокомерно по отношению к нему и трусовато – к начальству:

Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость.

Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами

Фëдор Крашенинников:

Как бы мальчику всю жизнь не поломали за то, что он публично поправил маразматика.

Кирилл Шулика:

Вот такие училки и есть опора власти. Они фальсифицируют выборы, чтобы их не выгнали с работы. Единственное место, где они могут работать, это школа, более никуда не возьмут. И поэтому они до фанатизма лояльны. Кто знает, может директора школы после слов Никанора вообще схватил дядя Кондратий. И поэтому они опора власти - они ради рабочего места готовы на любую мерзость. Но еще они опора власти потому, что вот этот свой животный лоялизм они прививают детям. Все вы слышали записи общения училок со сторонниками Навального.

Печально еще и то, что они планомерно выживают из школ непохожих на себя педагогов.

Впрочем, перлов на встрече хватало. Так, другой мальчик попросил Путина подписаться на его видеоканал, а Путин переспросил, что он должен подписать.

Но зато Путин рассказал школьникам, что в России – если бы не катаклизмы XX века – сейчас могли бы жить 500 миллионов человек.

Стас Кувалдин:

К вопросу о тех 500 миллионах, которые бы проживали в России если б не было 1917 года (о чем сегодня Путин заявил).

Есть аспект восприятия некоторых высказываний наших правителей, который теряется в Москве, но зато всегда считывается за пределами российских границ.

Например, как объяснял мне в беседе один польский историк и политолог, фразу про "величайшую геополитическую катастрофу" в Польше многие были склонны трактовать только одним способом: "Путин считает катастрофой крах той державы, от которой Польша находилась в вассальной зависимости" (и, соответственно, казавшееся здесь относительно нейтральным высказыванием там было воспринято в штыки).

Собственно, сейчас Путин еще более откровенно говорит - не будь 1917-го вся эта шелупонь была бы "наша" - и плодилась бы и размножалась под скипетром российского монарха.

Возможно, он об этом не думает конечно - но вообще любые высказывания о прекративших существования империях лучше делать осторжнее - именно потому что они распались и порядки сейчас другие.

Олег Пшеничный:

Порочность рассуждений Путина про «500 миллионов россиян» чуть глубже, чем непонимание демографии и даже глубже, чем глупости про «две геополитические катастрофы».

Есть такое застарелое заблуждение — преклонение перед размерами и количеством. Это значит если есть что-то очень большое, внутри которого находится много всего, допустим людей — значит, это обязательно хорошо. Видимо, если большое племя неандертальцев владеет большой территорией — оно, во-первых, быстрее «замочит» соседнее малочисленное племя, а за счёт территории соберёт больше полезных кореньев и грибов и поймает там больше мамонтов.

Это, в общем-то общечеловеческое — американцы традиционно любят большие машины, а экскурсоводы любят называть цифры высоты той или иной башни, или глубины той или иной впадины. А спортивные комментаторы хлопают крыльями «Надо же, в этой стране население меньше чем в Воронеже, а так играют!» (хотя какая тут связь, вообще непонятно).

Но вопрос-то очень простой: где людям лучше живётся, в Китае или Люксембурге? Ну вот и всё.

Не в размере дело, а в умении.