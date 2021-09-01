Защита Сталина и мечта о 500 миллионах подданных

Что ни день, руководители России произносят яркие предвыборные речи.

Второй номер списка "Единой России" Сергей Лавров два дня подряд высказывался по поводу Сталина. Глава МИД РФ выступил против того, чтобы выставлять Сталина "главным злодеем" и "сваливать в одну кучу всё, что он сделал в довоенное время, во время, после войны". По словам Лаврова, попытки "переписать историю" одновременно являются попытками политически ослабить Россию и осуществляются "извне".

На второй день Лавров начал оправдываться, что он только сказать, что Сталина нельзя воспринимать, "как абсолютное зло, без каких-либо нюансов". К тому же заметил министр, нельзя "рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны". Закончил Сергей Лавров тем же: "эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать, и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми".

Владимир Путин во Владивостоке поделился со школьниками своим видением истории и демографии: "В нашей стране на протяжении прошлого XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила своё существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере… постепенно восстановилась, но потом произошло и крушение Советского Союза… Надо внимательно ведь это всё проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли — у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что население было бы под 500 млн человек. Только вдумайтесь это! У нас сейчас 146 млн, если бы этих трагедий не было, было бы 500 млн человек!".

Предвыборные откровения Владимира Путина, Сергея Лаврова и других лиц "партии власти" обсуждаем с политиком Леонидом Гозманом.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 1 сентября в 19-05.